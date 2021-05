In un nostro precedente articolo, noi della Redazione di ProiezionidiBorsa avevamo affrontato nel dettaglio quali sono le proprietà nutrizionali dei fagioli soprattutto per il corpo e la dieta. In questa sede invece, ci occuperemo di affrontare il tema di come cucinare in modo adeguato i fagioli in scatola.

Se si vuole cucinare in modo perfetto i fagioli in scatola ecco quali sono i consigli da seguire assolutamente. Il problema è che spesso non si sa bene come cucinarli proprio per conservarne le proprietà nutrizionali da un lato e dall’altro esaltarne il sapore.

Vari sono i modi in cui possono essere preparati. Ad esempio, come contorno, oppure in una minestra. Inoltre, possono essere consumati in ogni periodo dell’anno anche se quello migliore per mangiarli freschi è nei mesi da giugno ad agosto.

Fagioli in scatola ma con il sugo

Detto questo se si vuole cucinare in modo perfetto i fagioli in scatola ecco quali sono i consigli da seguire assolutamente. Innanzitutto, bisogna dire che i fagioli in scatola hanno dei tempi di cottura molto brevi perché sono stati già cucinati in fabbrica prima di essere messi nella scatola.

Per questa ragione il primo consiglio è che, una volta arrivati nelle nostre cucine, bisogna togliere il liquido di conservazione. Poi è importante sciacquarli sotto l’acqua del rubinetto e usarli per la ricetta che più ci aggrada.

Ad esempio, si possono preparare molto rapidamente con un sugo, soffriggendo l’aglio con un poco d’olio d’oliva e lasciando cuocere il tutto per circa 15 minuti. Si possono aggiungere delle spezie come peperoncino o pepe oppure anche il curry o la paprika.

Non può mancare la pasta

Inoltre, si possono cucinare con la pasta (la famosa pasta e fagioli) mischiandone anche due varietà. Ad esempio, un altro consiglio è mischiare i fagioli cannellini e rossi o anche i borlotti e i cannellini.

Il tutto può essere fatto preparando un semplice soffritto aggiungendo i fagioli insieme a dell’acqua calda. Ovviamente si deve aggiungere la pasta che dovrà essere rigorosamente corta (ditalini o spaghetti spezzati) e, a conclusione, delle profumatissime erbe aromatiche. Come si può notare i fagioli in scatola possono essere preparati velocemente e in modo molto semplice con un risultato molto gustoso.