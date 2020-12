Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi è in cerca di diete o vuole curare un po’ la linea in vista degli appuntamenti natalizi con la tavola, si può dare qualche consiglio. Pur profittando di qualche prelibatezza natalizia, c’è da chiedersi quali siano i cibi migliori per non mangiare troppo. Ecco allora la domanda: se si vuol dimagrire che cosa è meglio mangiare cibi grassi oppure alimenti zuccherati?

Perché la scelta fra grasso e zucchero?

I cibi che consumiamo in genere si compongono di vari elementi. Ci sono le proteine, le vitamine, gli zuccheri, i grassi ecc. Semplificando possiamo dire che le proteine sostengono i muscoli, le vitamine aiutano il sistema di difesa e grassi e zuccheri danno energia. Sono soprattutto questi due ultimi che entrano in gioco nelle diete. Quando una persona vuol mantenere la linea ha bisogno di mettere sotto controllo l’assunzione di zuccheri e grassi, perché fanno ingrassare.

Una scelta oculata

Grassi e zuccheri sono presenti in natura sotto diverse forme.

Quando mangiamo una bistecca, oltre alle proteine, immettiamo nell’organismo una certa quantità di grassi. Quando invece consumiamo un bel piatto di risotto o di pastasciutta allora il nostro corpo assorbirà una buona quantità di zuccheri. Non tutti i grassi che mangiamo e non tutti gli zuccheri che consumiamo, possono avere dei benefici per l’organismo. Ma certamente sia grassi che zuccheri hanno la loro utilità.

Gli zuccheri

In questo periodo un buon pezzo di torta è d’obbligo. Anche quando si prende il caffè, lo si zucchera in genere. Questo tipo di zuccheri vengono assorbiti immediatamente dall’organismo e trasformati subito in energia pronta all’uso. Se invece si consuma un piatto di pasta, si assumeranno degli zuccheri ma che verranno assorbiti dal corpo più lentamente e disponibili in modo più continuato.

L’eccesso di zucchero è un tema di attualità molto dibattuto in Occidente. Suscita invece meno interesse in altre società, che non amano molto il gusto dolce. Bisogna fare attenzione al consumo soprattutto degli zuccheri raffinati e industriali.

I grassi

Se mangiassimo una coscia di pollo, una bistecca o qualche acciuga sott’olio sicuramente ingeriremmo dei grassi. Sono grassi diversi che in generale apportano il loro contributo al benessere del corpo. È il caso dei grassi Omega 3, contenuti in grande quantità nelle acciughe e nel grasso delle carni rosse. Sono un elemento importante per la salute del sistema cardio-vascolare.

Nel pollo ci sono alcuni grassi detti saturi, che non fanno bene alla salute. Ma in genere sono concentrati nella pelle. Quindi basta toglierla al momento di mangiare questa pietanza.

Fra i grassi ci sono i cosiddetti trans o idrogenati, come nella margarina. Sono grassi cattivi raddrizzati con immissione di idrogeno. Non sono l’ideale per la salute.

Se si vuol dimagrire che cosa è meglio mangiare cibi grassi oppure alimenti zuccherati?

Dopo questa doverosa premessa, diciamo che se si vuol dimagrire, nel senso di mangiare un po’ di meno, allora la risposta è semplice. È meglio consumare qualche grasso al posto dello zucchero. Lo zucchero infatti una volta assunto, fa balzare la glicemia, che richiama l’insulina a regolare questo eccesso. L’insulina abbassa subito la presenza di zucchero, che provoca come conseguenza un nuovo senso di fame.

Il grasso invece richiede molto più tempo per essere digerito e il senso di sazietà presente nell’organismo, non fa richiedere altro cibo. Sotto questo aspetto sono da preferire i grassi. Ecco la risposta a se si vuol dimagrire che cosa è meglio mangiare cibi grassi oppure alimenti zuccherati.

Infine è bene ricordare che anche il modo di cucinare è importante per la sicurezza alimentare.