In estate può succedere che mentre ci godiamo una bella nuotata e ci stiamo rinfrescando possiamo avere uno spiacevole inconveniente. Potremo essere sfiorati oppure sfiorare inavvertitamente una medusa e questo ci potrebbe rovinare il momento rilassante.

Ciò che ci sfiora sono i tentacoli da cui poi viene rilasciato il veleno. Questo accade perché i tentacoli sono composti da alcune capsule che hanno interiormente un filamento adatto ad iniettare il veleno che ci crea problemi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non appena un qualsiasi corpo estraneo entra in contatto con loro, questo filamento si stacca e viene iniettato il veleno.

Già in un nostro precedente articolo noi della redazione di ProiezionidiBorsa avevamo individuato 2 rimedi naturali per poter combattere le ustioni da medusa.

Se si viene pizzicati da una medusa ci potrebbero essere 3 cose da non fare assolutamente

In realtà, spesso, si compiono erroneamente alcune azioni che invece di aiutare, in questi casi, creano delle complicazioni. Ecco perché Se si viene pizzicati da una medusa ci potrebbero essere 3 cose da non fare assolutamente, tra cui un famoso rimedio della nonna.

Partiamo da quello più famoso, ovvero il rimedio della nonna di fare la pipì sul morso della medusa. Nonostante sia molto consigliato, in realtà, fare la pipì sull’ustione causata dalla medusa può essere controproducente.

La ragione è che al suo interno essa contiene ammoniaca che deve essere applicata solo ad una condizione. Ovvero che sia ad alte temperature, perché solo in questo modo può combattere in maniera efficace il veleno della medusa.

Secondo alcuni studiosi, infatti, l’urina per avere effetto sulla ferita, deve avere una temperatura non inferiore ai quaranta gradi. Questa è ovviamente una temperatura di molto superiore a quella corporea.

Mai strofinare la parte ustionata con le mani o con la sabbia ed esporla al sole

La seconda cosa da non fare assolutamente è toccare con le mani la ferita. Vi possono essere, infatti, dei residui di sostanza urticante che se portata in viso tramite le mani può provocare grossi danni. Soprattutto c’è la possibilità di una reazione ben più grave per occhi e bocca.

Infine, non si deve esporre al sole la ferita e non la si deve strofinare con la sabbia, né tantomeno grattarsi. La ragione è molto semplice. Si rischia di aggravare l’irritazione e per questo è consigliabile rivestire la zona ustionata con una garza.