Sarà successo un sacco di volte di rovinare vestiti ed indumenti quando si lavano in lavatrice perché non si fa attenzione a certe cose come il tessuto, la temperatura o l’uso della centrifuga. Così come anche l’uso dei detersivi che, se usati male, possono far perdere colore ai nostri vestiti.

Spesso però capita anche che con particolari tipi di indumenti si possa rischiare di rovinare, non solo l’indumento, ma anche la lavatrice. È il caso del lavaggio delle scarpe, in particolare, quelle da ginnastica, che se messe in lavatrice possono dare dei problemi.

Infatti, c’è la possibilità che si danneggino sia le scarpe che la lavatrice durante il lavaggio. Per questo è molto importante prendere degli accorgimenti ben precisi se si vuole evitare questo inconveniente. Uno di questi è sorprendentemente l’uso della federa di un cuscino.

La federa come sacchetto protettivo

Ci si chiederà in che senso e soprattutto in quale modo una federa possa aiutare in questo contesto. Spiegheremo nelle prossime righe che se si usa la federa del cuscino in questo modo sorprendente si può risolvere un problema che nessuno si immagina.

Se si ha una vecchia federa o anche nuova, il suo uso è utilissimo come sacchetto in cui inserire le scarpe per poi metterle in lavatrice. Facendo in questo modo, si attutirà il rumore delle scarpe all’interno del cestello durante il lavaggio.

Inoltre, si proteggeranno dagli urti sia le scarpe che la lavatrice. L’idea di base è quella per cui usare un sacchetto di stoffa in cui inserire le scarpe previene dei danni. In particolare, sugli altri capi presenti in lavatrice e sulla lavatrice stessa.

Perché usarla come sacchetto protettivo

Esistono sul mercato diversi tipi di sacchetti di stoffa forati pensati per particolari indumenti (fra cui scarpe e reggiseni). In mancanza di questi sacchetti, però, un’alternativa geniale è appunto l’uso della federa perché l’effetto che si ottiene è praticamente lo stesso.

Inoltre, avendole in casa si può anche risparmiare evitando di comprare i sacchetti di stoffa. Per questo se si usa la federa del cuscino in questo modo sorprendente si può risolvere un problema che nessuno si immagina.