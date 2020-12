Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’ipertensione è una patologia che si verifica quando la pressione del sangue nelle arterie è elevata comportando un sovraccarico del cuore. Questa condizione clinica colpisce maggiormente la popolazione adulta.

Spesso non presenta sintomi specifici, se non la presenza costante di una pressione sopra la media. Invece, altri presentano sintomi quali palpitazioni, cefalea, vertigini e nausea. Può essere in parte una condizione ereditaria, ma non solo: fattori ambientali come lo stress, obesità ed eccessivo consumo di sale possono darle l’avvio.

Oltre a una cura farmacologica indicata dal proprio medico di base, ci sono alcune sostanze naturali che possono aiutare a prevenire e a ridurre l’ipertensione. Quindi, se si soffre di ipertensione questo è il rimedio naturale al quale affidarsi: il ginseng rosso coreano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il ginseng rosso è una delle diverse varietà del ginseng chiamato anche Panax Ginseng. Questa radice subisce una lavorazione lunga circa 12 mesi per poi realizzare bevande ed estratti. Essa possiede molteplici proprietà, soprattutto per quanto riguarda la salute del nostro sistema cardiocircolatorio.

Come agisce il ginseng nel nostro organismo

Il ginseng rosso migliora la salute delle arterie e dell’apparato cardiovascolare. Contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo e zuccheri nel sangue, ripulendo le arterie e facilitando la circolazione sanguigna. È utile anche a regolare la pressione arteriosa.

I ginsenosidi, ovvero i suoi principali principi attivi, aumentano le capacità fisiche e mentali, aiutando l’organismo a combattere lo stress. Inoltre, migliorano il funzionamento del sistema immunitario esercitando su di esso un’azione stimolante.

Se si soffre di ipertensione questo è il rimedio naturale al quale affidarsi. Si consiglia di consumarlo puro (ovvero non diluito, non sotto forma di caffè o simili) perché sia valido come rimedio naturale. Si è riscontrato, infatti, che il latte ne riduce l’effetto. Può essere acquistato anche in erboristeria sotto forma di tisana e in commercio si trova anche in formato di capsule, in polvere o in fiale.

Approfondimento

Usa questo sale speciale fatto in casa per combattere l’ipertensione