Se si seguono questi consigli la raccolta differenziata non sarà più un problema

Da diversi anni a questa parte la raccolta differenziata è un must. Tutti i Comuni italiani si sono adeguati alla normativa vigente. Il problema è serio. Se non si corre ai ripari, il pianeta Terra andrà in rovina.

Riutilizzare i rifiuti è una strategia funzionale per salvare il Pianeta. Il riciclaggio è il primo passo per un mondo migliore. Ma tutto parte dal singolo. Il cambiamento inizia nelle case di ogni cittadino.

Sfortunatamente non è sempre facile differenziare. Ma niente paura. Se si seguono questi consigli che vedremo la raccolta differenziata non sarà più un problema.

Un tema davvero importante

La raccolta differenziata è un tema davvero importante. Basti pensare che riguarda tutto il pianeta Terra. In ogni parte del mondo c’è bisogno di una transizione. Non c’è più spazio per l’incoscienza. Bisogna cambiare ora o non ci sarà più tempo.

Le plastiche e le microplastiche sono dappertutto. Gli oceani sono pieni di immondizia. Molti animali si stanno estinguendo. Non si può restare a guardare.

Il Ministero della Transizione Ecologica lavora senza sosta su questo tema. Con il progetto “Failadifferenza”, i protagonisti sono proprio i cittadini.

È necessario cominciare dalle piccole cose. Come lo smaltimento dei mozziconi di sigaretta. Fino a sviluppare una coscienza etica. C’è bisogno di una vera e propria Rivoluzione Copernicana. Tutti insieme salveremo il nostro pianeta.

Un metodo semplice ed efficace

Bisogna fare delle scelte oculate. Ci sono delle regole ben precise da osservare.

Il contenitore della plastica sarà appannaggio di sacchetti, pellicole e imballaggi. Nel contenitore della carta vanno buttate riviste, scatole, quotidiani. Scarti di cucina, sacchetti biodegradabili, gusci d’uovo si buttano nell’umido. L’indifferenziata, infine, contiene rifiuti che non trovano posto negli altri bidoni.

Per facilitare questo compito abbastanza arduo esistono dei contenitori colorati che possono dare una mano. Si consiglia, inoltre, di informarsi presso il comune di appartenenza. Esistono degli opuscoli che possono aiutare a sciogliere ogni dubbio. L’importante è la pazienza, la costanza e la mentalità giusta.