Ritrovarsi senza il telefono ben carico ormai è davvero un problema. Sappiamo che non possiamo fare a meno del cellulare e di internet. Sia per quanto riguarda le semplici attività quotidiane sia per il lavoro. Basta pensare a come lo usiamo per muoverci sia in macchina che a piedi. Infatti, senza navigatore ormai saremmo persi. Negli ultimi tempi facciamo sempre più operazioni importanti proprio con il telefono. Le applicazioni delle stesse banche e dei nostri conti sono indispensabili.

Queste sono solo alcune delle funzioni importanti che ci legano a questo oggetto. Da qui si capisce quanto sia importante averlo sempre pronto all’uso. Ma sappiamo che spesso ci sono problemi per quanto riguarda la messa in carica. Dobbiamo, però, differenziare se i problemi nascono dal telefono stesso o dal caricatore. Scopriremo infatti che se si rompono sempre i caricatori dei telefoni è perché non abbiamo fatto questo.

Problemi del cellulare

Prima di pensare proprio ai caricatori è meglio ricordare ciò che riguarda il cellulare. La Prima cosa da sapere è che la batteria con il tempo si rovina. Delle volte è necessario anche cambiarla perché arriva ad avere una durata bassissima. Ci sono degli accorgimenti per farla durare di più nel tempo. Per esempio non staccare e riattaccare il caricatore in continuazione. Bisognerebbe mettere in carica il cellulare solo quando scarico e staccarlo solo quando è del tutto carico. Un altro problema riguarda la fessura del telefono dove entra il caricatore. Anche questa con l’usura o l’accumulo di polvere può rovinarsi e non far funzionare bene la ricarica. Per questo consigliamo l’articolo “Nessuno ci dice che il telefono non si carica bene per questo motivo, basterà uno stuzzicadenti per risolvere il problema”.

Se si rompono sempre i caricatori dei telefoni è perché non abbiamo fatto questo

Adesso vediamo quando il problema è a monte rispetto al telefono. Molto spesso, infatti, sono i caricatori a non funzionare bene. Questo può dipendere dal cavo stesso del caricatore. Più precisamente stiamo parlando della parte del cavo attaccata alla spina che mettiamo nel telefono. In pochi sanno che questa è la parte più fragile del caricatore e si danneggia facilmente. Il problema è che non ce ne accorgiamo perché il danno è nei fili interni. Basta arrotolare spesso il cavo e il danno è fatto. Per rimediare basta mettere una piccola molla intorno a quel punto del cavo. In questo modo la molla permetterà di piegarlo ma senza creare stress. In questo modo daremo una vita più lunga ai nostri caricatori e non avremo più problemi con i telefoni.