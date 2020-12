Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi anni tutti noi ci siamo accorti di quanto è cambiato il mondo della comunicazione. Ad oggi possiamo tenerci in contatto in un modo che, fino a qualche tempo fa, era semplicemente impensabile. Grazie alle innovazioni in campo di comunicazione, possiamo contattare chiunque a qualsiasi momento, a titolo completamente gratuito. In questo grande cambiamento un ruolo chiave ce lo hanno di certo avuto gli smartphone e le applicazioni. Grazie all’utilizzo di questi programmi scaricabili direttamente sul telefono, siamo oggi in grado di fare tutto questo.

Gli aggiornamenti

Nell’ambito della messaggistica instantanea, una delle applicazioni più importanti e scaricate è sicuramente WhatsApp. Con i suoi milioni di utenti, l’app può vantare di essere la più scaricata di Europa. Ormai è già qualche anno che è presente sul mercato, proprio per questo cerca sempre di rinnovarsi offrendo novità ai propri clienti.

Dalla possibilità di videochiamare a quella di levare la visibilità degli accessi, gli aggiornamenti ultimamente sono stati molti. Uno di quelli che più ha avuto successo è stato determinato dall’introduzione dei messaggi vocali. Invece di scrivere lunghi testi infatti, ora è possibile registrarsi ed inviare ciò che si è detto. Dato che tutti hanno iniziato ad utilizzarli, persone poco raccomandabili hanno cercato di guadagnarci sopra. Ecco dunque perché se si riceve questo messaggio vocale su WhatsApp bisogna fare molta attenzione.

La truffa dei finti audio WhatsApp

Negli ultimi mesi sta circolando una truffa iniziata ai tempi dell’arrivo di questo aggiornamento. Se infatti all’inizio era stata scoperta e intercettata, sembra che adesso stia girando nuovamente tra gli utenti. Molte persone hanno infatti denunciato la presenza di mail che riportavano dei messaggi vocali WhatsApp da ascoltare, spacciati come una sorta di segreteria. Credendo dunque di ascoltare un audio WhatsApp di un amico o di un familiare, molti hanno riprodotto il messaggio.

Purtroppo però il click permette ai truffatori di trasferire un virus che blocca il sistema operativo e che può causare diversi problemi. È importante tenere presente che l’applicazione non comunica tramite messaggi vocali e non ha un servizio di segreteria. L’unico modo per ascoltare i nostri amici è tramite la chat dell’applicazione, e non tramite mail. Ecco dunque perché se si riceve questo messaggio vocale su WhatsApp bisogna fare molta attenzione.