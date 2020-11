Il mondo della messaggistica è ormai diventato indispensabile per la comunicazione. La maggior parte di noi non potrebbe fare a meno di uno o più programmi che permettono il collegamento istantaneo con un altro individuo.

Siamo ormai abituati molto bene, basti pensare che per parlare con una persona dall’altra parte del mondo sono necessari pochi secondi e quasi nessuna spesa. Per quanto i programmi di messaggistica e i social siano utili bisogna, comunque, conoscerne le caratteristiche per non rischiare di incorrere in conseguenze spiacevoli.

La lotta per la privacy

Le applicazioni più importanti al momento che si occupano di questo ambito, come WhatsApp, Instagram e Facebook, lavorano molto al fine di garantire la privacy. Gli aggiornamenti che vengono rilasciati con questo obiettivo sono veramente molti. È proprio per questo motivo se ultimamente su Whatsapp è possibile non mostrare gli accessi e nascondere molte altre informazioni.

Esistono, però, anche altri aggiornamenti che non nascono con lo stesso scopo. Proprio su uno di questi si è verificato un importante problema legato alla privacy.

Da qualche tempo, infatti, è possibile effettuare delle videochiamate. Essendo una funzione che tanti aspettavano, immediatamente è stata utilizzata da un grandissimo numero di utenti. Ed è proprio per questo che alcune persone hanno provato ad effettuare una truffa. Infatti, se si riceve questa videochiamata su WhatsApp bisogna fare particolare attenzione.

Il virus in chiamata

Pochi mesi dopo l’aggiornamento che ha reso possibili le videochiamate su WhatsApp, l’azienda californiana che ha sviluppato l’applicazione ha reso noto che diversi utenti avevano ricevuto videochiamate contenenti un virus informatico.

Il problema consiste nel fatto che per infettare il sistema operativo non è necessario rispondere alla videochiamata. Data l’estrema pericolosità, l’applicazione ha tentato di risolvere. Ma il rischio è ancora presente.

Nel caso non si riconosca il numero, dunque, è necessario informarsi e trovarne l’origine al più presto. E ciò, appunto, per scongiurare questo tipo di truffa. D’ora in poi, dunque, se si riceve questa videochiamata su WhatsApp bisogna fare particolare attenzione.