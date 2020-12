Ormai sappiamo bene che più una cosa è vecchia e più vale, e ci sono tantissime cose che valgono una vera fortuna. Alcune sono chiuse in delle teche all’interno di musei, altre invece sono dentro le nostre case. E spesso in casa abbiamo oggetti che valgono molti soldi e nemmeno lo si sa. Abbiamo visto ad esempio che alcune monete valgono molti soldi, oppure vecchi telefoni che ormai non si usano più. Ma gli oggetti dall’uso comune che valgono tanti soldi non sono affatto finiti qui. Infatti se si possiede questo oggetto super comune in casa, si potrebbe avere una vera fortuna.

Le videocassette

Le videocassette vengono prima dei DVD e sono state uno strumento usatissimo. Con l’arrivo del digitale poi queste sono sparite, ma non del tutto. Infatti moltissime persone le hanno ancora in casa, perché hanno un forte significato emotivo. Bisogna però sapere che magari alcune di queste potrebbero valere alcuni bei soldini. Tendenzialmente quelle che valgono di più sono quelle vietate dopo la prima distribuzione. Secondo il sito Loveantiques.com infatti chi possiede ad esempio “Frankenstein’s castle of freaks” oppure “The beast in heat” potrebbe avere a casa una vera fortuna.

Ma non solo…

Potrebbero avere valore anche altre videocassette. Infatti anche quelle della Disney fanno gola ai collezionisti. Le videocassette della Disney sono un oggetto che hanno veramente tutti in casa. Alcune di queste hanno un valore economico niente male. Ovviamente non si sta parlando di migliaia di euro, ma qualche centinaia. Infatti su eBay si possono trovare le videocassette Disney edizione “Black Diamond” a ben 400 euro oppure 300 euro. Sicuramente non sono mille euro, ma non è nemmeno una cifra da buttare via. Soprattutto per oggetto che è chiuso nell’armadio a prendere polvere. Dipende dunque da quale videocassetta si ha, ma se si possiede questo oggetto super comune in casa, si potrebbe avere una vera fortuna.

Approfondimento

