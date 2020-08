Siamo di fronte alla classica situazione “fantozziana” della macchia di unto sulla cravatta in pausa pranzo, o magari durante una cena di lavoro. Cosa fare? La tradizione popolare ci ha insegnato l’utilizzo più semplice e comune in assoluto: l’acqua minerale. Ma, attenzione che può non bastare perché se ad esempio la cravatta è di seta, la macchia, penetrando nel tessuto, può anche rovinarla. Se si macchia la cravatta, sai come pulirla? Ecco dei metodi che non avresti mai immaginato, suggeriti dagli esperti della nostra redazione.

La cravatta di seta

Facciamo subito una precisazione importante: non dobbiamo mai lavare una cravatta in acqua, soprattutto se in seta. Se infatti non vogliamo rovinarla, dobbiamo rivolgerci a una lavasecco, che praticherà una pulizia particolare, lavando e stirando tutte le sue parti una ad una. Nel caso in cui la macchia sia penetrata, penseranno loro a smontarla, pulirla ed eventualmente suggerirvi come ripristinarla. Ricordiamo infatti che le cravatte molte volte hanno per noi anche un valore simbolico, essendo il frutto di qualche regalo importante.

Macchia di inchiostro

Una delle classiche macchie che più ci infastidiscono sono quelle di inchiostro, tra l’altro, anche molto comuni per chi lavora in ufficio. Per intervenire velocemente, possiamo mettere della carta assorbente sotto la parte macchiata e fare un tampone con l’alcool, o addirittura, se siamo al ristorante o al bar, con del succo di limone.

Macchia di caffè o liquore

Siamo arrivati a fine pasto, e con un giustificato senso di trionfo, non abbiamo macchiato la cravatta, magari passando tra le insidie dello spaghetto allo scoglio. E, proprio adesso, riusciamo nell’ impresa di macchiare la cravatta col caffè o col cuore. Nessuna paura, perché lo zucchero è l’attaccante più semplice da neutralizzare. Basterà infatti farsi portare dell’acqua naturale tiepida e la macchia se ne andrà.

Macchie di nafta e prodotti da cantiere

È davvero cosa rara, ma se siamo in un cantiere, stiamo seguendo un progetto, e abbiamo la sfortuna di macchiare la cravatta con della nafta, del bitume o qualsiasi altro elemento da cantiere, nessun problema, perché la nostra redazione vi suggerisce un sistema assolutamente incredibile. se si macchia la cravatta, sai come pulirla? Ecco dei metodi che non avresti mai immaginato, tra cui la benzina. In questo caso il primo intervento per salvare la cravatta sarà proprio quello di tamponare la parte colpita con un goccio di benzina. Questo sistema permetterà di salvare la cravatta a cui siamo molto affezionati, di qualsiasi tessuto essa sia composta: seta, lana, viscosa, cotone e materiali sintetici.

