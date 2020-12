Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Bloccare il processo d’invecchiamento è quasi impossibile. Però ci sono dei trucchi che possono rallentarlo o comunque proteggerci da questo. Sicuramente la prima cosa a cui una pensa quando si invecchia sono le rughe del viso. E quindi via che si comprano tonnellate di creme rimpolpanti viso. Altra cosa su cui ci si sofferma è il corpo, e quindi ci si iscrive in palestra per avere un corpo super tonico.

Un altro fattore, segnale di invecchiamento, è il capello brizzolato. Moltissime donne e uomini usano quindi la tinta per coprire il grigio. Altri invece lo amano alla follia e decidono di lasciarlo così. Il colore brizzolato per i capelli qualche anno fa è stato anche di grande tendenza. Infatti moltissimi ragazzi giovani hanno iniziato a tingersi i capelli di questo colore, sdoganando il pensiero comune “grigio è vecchio”.

Se si hanno i capelli brizzolati allora questo è assolutamente da sapere

Se però si hanno i capelli grigi ci sono alcune accortezze che bisogna sapere. Il capello quando diventa grigio naturalmente, e non perché decolorato, perde il proprio colore naturale e quindi la melanina. Questa è proprio quel pigmento che dà il colore ai capelli, ma non solo. Perché colora anche la pelle e gli occhi. Infatti quando ci si espone al sole ci si abbronza perché i raggi solari permettono una produzione più ampia di melanina.

Se si hanno i capelli grigi allora questo è assolutamente da sapere, perché il capello è molto più fragile rispetto a quando vi era la melanina. Infatti se si ha il desiderio di avere i capelli grigi bisogna assolutamente proteggerli dai raggi UV, che li andranno a rovinare. Quando i capelli grigi non si proteggono dagli agenti atmosferici infatti potrebbero risultare secchi e sfibrati. Per questo motivo è importante proteggere i capelli grigi non solo d’estate, ma anche d’inverno, con delle creme protettive.

