In un articolo precedente abbiamo scoperto perché si è stanchi nonostante si dorma per diverse ore. In questo vedremo perché si ha sempre sonno? I rimedi migliori per combattere la sonnolenza. Se si ha sempre sonno, ecco i rimedi migliori per combattere la sonnolenza.

Sono tantissime le persone che accusano questo problema e rispondere alla domanda “perché si ha sempre sonno” non è facile come può sembrare, così come non è facile trovare i rimedi migliori per combattere la sonnolenza. Tra le cause principali per la sonnolenza abbiamo anemia, insufficienza renale, depressione e stress, ma anche tutti quei disturbi legati all’astenia.

Che cos’è l’astenia?

Il termine astenia deriva dal greco e vuol dire letteralmente mancanza di forza. Una persona che ne soffre si sentirà debole o stanca anche in condizioni di riposo. È bene ricordare che può essere necessario consultare uno specialista per risolvere questo tipo di problema. Tuttavia, ci sono delle cose che tutti possono fare per provare a ridurre la sensazione di sonnolenza durante le ore diurne.

I rimedi migliori per combattere la sonnolenza

Per ridurre la sensazione di sonnolenza durante le ore di luce bisogna cominciare con l’adottare una sana routine di alternanza sonno-veglia. In altre parole, bisogna provare ad andare a dormire e a svegliarsi sempre intorno alla stessa ora. Come quasi per tutte le cose è poi necessario avere un’alimentazione sana ed equilibrata e rispettare i pasti. È poi necessario non “demonizzare” la sonnolenza. Fare un riposino dopo pranzo può aiutare ad affrontare meglio il resto della giornata, l’importante è impostare una sveglia e assicurarsi di non dormire per più di venti minuti.

Infine, esistono alcuni rimedi green decisamente utili ad affrontare la sonnolenza. Tutti penseranno, giustamente al caffè. Ma ci sono anche altre bevande che si possono scegliere per contrastare il problema. Quali? Ad esempio, il ginseng o il the, ma anche la pappa reale o integratori di vitamine (specialmente la B).