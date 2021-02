Determinati tipi di pelle sono più delicate e soggette a questo tipo di problema che si può eliminare con dei consigli da seguire tutti i giorni. Il sole e l’invecchiamento, a lungo andare possono provocare la dilatazione dei pori e creare quel fastidioso e appariscente effetto buccia d’arancia.

Nella maggior parte dei casi, questo avviene nella zona del viso dove la pelle è più delicata, ovvero le fossette tra il naso e le guance. Questo tipo di problema molto comune, può essere determinato da un carattere ereditario da cattive abitudini di beauty-routine e o alimentazione.

Ecco perché bisogna prendersi cura di se e in questo caso, prevenendo il problema della pelle con i pori dilatati agendo innanzitutto con delle determinate precauzioni.

Se si ha questo problema di pelle è bene seguire questi consigli

Bisogna considerare che l’esposizione al sole può essere uno degli effetti principale che causano il dilatamento dei pori della pelle. L’esposizione ai raggi UV non deve assolutamente avvenire in maniera prolungata e senza protezione adeguata. Il sole, è il peggior nemico della pelle, in quanto la indebolisce e ritarda il processo di rigenerazione.

Durante la beauty-routine, bisogna trattare la pelle con le dovute lozioni o creme che aiutano a correggere e a prevenire questo problema.

Non dovrà mancare come ingrediente principale il retinolo. Questo ingrediente fondamentale stimola la rigenerazione delle cellule, riducendo le rughe, alleviando le macchie della pelle e in questo riduce la comparsa dei pori dilatati.

Altro ingrediente principale è la niacinamide o comunemente chiamata vitamina B3. I benefici sono assolutamente straordinari in quanto, regola il sebo impedendo che i pori della pelle si ostruiscano che è uno dei principali problemi che causano i pori della pelle dilatati.

Per una giusta detersione della pelle, bisognerà avere il giusto esfoliante a base di acido salicilico. Quest’ultimo è indispensabile in quanto esfoliando solo nei primi strati di pelle, incoraggia ed accelera il rinnovo cellulare.

Da non dimenticare che una corretta alimentazione e bere molta acqua al giorno, possono influenzare sulla qualità della pelle oltre ad applicare i prodotti giusti.