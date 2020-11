Se si ha mal di schiena smettere di fumare e indossare la scarpa giusta

Il mal di schiena è uno di quei disturbi davvero fastidiosi che durante la giornata turbano le nostre attività quotidiane. Si è visto sempre di più in studi recenti che la colonna vertebrale risente anche, dell’assunzione di nicotina. Insomma, fumare o non fumare fa la differenza anche in queste problematiche. Il mal di schiena può derivare anche dall’adozione di una postura scorretta che porta stress sulla colonna durante il normale camminare. Andiamo a vedere perché se si ha il mal di schiena smettere di fumare e indossare la scarpa giusta possono essere le soluzioni.

Smettere di fumare serve

Si è notato che le terapie per il dolore della colonna funzionano con più successo nelle persone che non fumano o che hanno smesso. La ricerca ha portato a scoprire che con le adeguate terapie, chi aveva smesso di fumare da circa otto mesi e chi non aveva mai fumato, aveva avuto un miglioramento rispetto al dolore. Mentre i fumatori non avevano ottenuto nessun beneficio. Il consumo di tabacco dai parte dei fumatori può rappresentare un aggravamento del dolore alla colonna. Ecco perché è ancora più consigliato seguire programmi adatti che aiutino a smettere di fumare avendo queste problematiche.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Le scarpe adatte per la colonna

Un’altra cosa molto importante per la schiena è la postura. Ecco i preziosi consigli sulle scarpe da indossare.

Non dobbiamo trascurare che ginnastica adeguata e una scarpa adatta può farci stare meglio. Ci viene in aiuto un ingegnere svizzero che ha ideato la scarpa masai. Questa scarpa è in grado di rendere tonici i muscoli di cosce e glutei. Ma ciò che rende interessante l’ingegneristica della calzatura, è la capacità di attutire quei movimenti scomposti che si fanno con la schiena. Movimenti che aumentano il dolore. Si tratta di un oggetto studiato ad arte. Viene consigliata proprio a causa di una suola che si muove come fossimo a piedi nudi su una spiaggia. Questa calzatura costringe il piede a trovare un equilibrio stabile e nel cercare aggiustamenti del baricentro. Corregge i difetti ormai consolidati di come siamo abituati a tenere la schiena quando camminiamo.

Grazie a queste oscillazioni tonifichiamo anche i muscoli. La cosa più significativa è che il peso non cade sempre su gli stessi punti di appoggio. Ecco quindi perché se si ha mal di schiena smettere di fumare e indossare la scarpa giusta sono le possibili soluzioni.

Altri rimedi

Un’altra cosa da verificare dopo aver escluso che il mal di schiena non sia il sintomo di un’altra malattia, sono i piedi. Il piede piatto ha bisogno di una scarpa anch’essa studiata per questo problema. Alla schiena fa male anche la scarpa da ginnastica completamente senza tacco, due centimetri di tacco sono consigliati piuttosto che le ballerine o altre scarpe simili. Ricordiamo che se si ha il mal di schiena smettere di fumare e indossare la scarpa giusta sono solo alcuni dei rimedi. Tutto dipende dall’origine clinica del disturbo. Ma sicuramente sono consigli utili e relativi alle forme più frequenti di mal di schiena.