È una domanda che sicuramente tutte le donne si saranno poste una volta nella vita. Soprattutto se si parla di tacchi alti o a spillo. Più scomodi già da indossare, con cui non è sempre facile per tutte guidare. Ma se le forze dell’ordine dovessero fare un controllo, è legale?

Se si guida con i tacchi si rischia la multa?

In realtà è possibile equiparare i tacchi alti alle infradito. Entrambe le scarpe non sono ideali per la guida. Perché non garantiscono un controllo totale dei pedali. Anche se per motivi diversi. E anche se molti pensano che guidare con le infradito sia vietato, in realtà non è vero. Nel Codice della Strada, infatti, non esiste alcuna norma che vieta l’uso di determinate calzature per guidare.

Già, è possibile guidare tranquillamente con i piedi nudi, con infradito o tacchi alti. È da circa trent’anni che questa regola non esiste più. Quindi si può liberamente guidare come si preferisce. Nessun divieto e quindi nessuna multa in caso di controlli. Ma comunque l’articolo n.140 del Codice della Strada prevede che non bisogna essere un pericolo o d’intralcio per la circolazione. E che vada sempre salvaguardata la sicurezza stradale. Quindi bisogna sempre avere il controllo del veicolo. E la guida con scarpe poco adatte può non garantirlo. Perché il piede potrebbe scivolare sui pedali.

Il tipo di scarpa indossata

Infatti in caso di incidente, si può prendere in considerazione il tipo di scarpa indossata. La compagnia assicuratrice può considerare la guida con i tacchi, o con le infradito un’aggravante. E nel caso dimostrare che le scarpe hanno influito sulla causa dell’incidente. Quindi meglio stare attenti. Anche se in realtà un caso del genere non è ancora mai stato discusso in tribunale.

Quindi, se si guida con i tacchi si rischia la multa? No, ma è sempre meglio portarsi dietro un paio di scarpe di ricambio. Da usare per ogni evenienza. E se non si è molto pratici o ancora inesperti, forse è il caso di usare scarpe comode. Meglio prevenire che curare.

