Chi fa esercizio fisico lo sa bene. Per avere un corpo muscoloso e sano non bisogna fare solo allenamento, ma è necessaria anche una dieta sana. E se si fa esercizio fisico questi cibi non possono mancare nella dieta, perché ricchi di fibre, proteine, grassi buoni, vitamine e carboidrati.

Ogni esercizio fisico ha il suo obiettivo finale. C’è quello creato per perdere peso, quello realizzato per mettere su massa muscolare, oppure quello cardio. La nutrizione è importante in ognuno di questi allenamenti. Se si vuole perdere peso sarà necessario mangiare cose sane, se si vuole mettere massa muscolare è importante nutrire i muscoli per farli crescere. Quindi alla base di tutto c’è sempre il cibo, e se si fa esercizio fisico questi cibi non possono mancare nella dieta.

I cibi must-eat

Al primo posto nella lista dei cibi da consumare c’è sicuramente il pesce: tonno o salmone. Entrambi cibi molto magri, ma ricchi di proteine, vitamine, minerali e di Omega 3. Il pesce va consumato anche se non si fa esercizio fisico, è veramente un cibo fondamentale. Il salmone ad esempio si potrebbe abbinare con i broccoli, altro cibo fondamentale per chi fa esercizio fisico. I broccoli infatti sono ricchi di fibre, vitamina C, ferro e calcio. E possiamo dire che una cena è fatta.

Ma vediamo altri cibi. Al posto del pesce si può mangiare la carne. Questa è piena di aminoacidi, che servono ai muscoli, ed è ricca di zinco e ferro. Un altro cibo che contiene aminoacidi sono le uova, molto importanti per i muscoli.

Importanti sono anche l’avena, che aumenta l’energia del corpo, oppure la quinoa che è ricca di fibre, proteine e vitamina B. Ma anche le mandorle anch’esse piene di proteine e vitamina E. Infine è importante bere molto, ma non solo acqua. Infatti un grandissimo sì a tisane e tè verde.

Approfondimento

