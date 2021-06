Con l’estate arriva il momento per tantissimi italiani di dedicarsi delle vacanze. Quando dobbiamo scegliere dove spendere il nostro tempo libero ci troviamo però solitamente di fronte ad una scelta. Dobbiamo allontanarci dagli itinerari per goderci una vacanza rilassante oppure lasciarci tentare dalle località turistiche più affollate e chiassose?

Noi di ProiezionidiBorsa sappiamo che in questo periodo molte persone propendono per la prima scelta e abbiamo deciso di venire incontro ai nostri Lettori. Infatti, se si è stanchi della movida estiva è questa l’isola in cui passare delle vacanze rilassanti lontane dal turismo di massa. Scopriamo subito di quale isola si tratta.

Un’isola lontana dalla movida notturna estiva

Moltissimi turisti negli ultimi anni hanno deciso di passare le proprie vacanze nella vicina Grecia, rilassandosi e prendendo il sole in una delle sue bellissime isole. Qui, infatti, è possibile ancora scovare delle piccole perle quasi dimenticate dal turismo di massa dove potersi godere un po’ di tranquillità.

Tra queste sicuramente spicca Amorgo, isola delle Cicladi abitata da poco meno di 2.000 abitanti. Qui sarà possibile ritrovare la pace prendendo il sole in spiagge dall’acqua cristallina, oppure perdendosi tra i sentieri dell’isola alla scoperta di antichi edifici medievali. Insomma, un luogo magico in cui potersi finalmente godere un po’ di privacy e ritrovare la propria serenità.

Cosa vedere quindi nell’isola di Amorgo? Gli amanti del mare non potranno perdersi le acque cristalline delle spiagge di Maltezi e Ormos, dove poter prendere il sole in completa tranquillità. Chi invece ama la storia non potrà non visitare il Monastero di Panagia Hozoviotissa, antico edificio medievale costruito a ridosso sul mare.

Infine, meritano sicuramente una visita le città dell’isola, tra cui spiccano Chora e Katapola. Qui sarà possibile perdersi tra taverne e locali, gustandosi la classica atmosfera rilassante delle tradizionali piccole città greche.

