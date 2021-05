L’uscita degli auricolari wireless, tanto comodi quanto innovativi, non ha risolto uno dei problemi che affligge da anni questo settore. Infatti, a quanti di noi è capitato di comprare uno di questi apparecchi solo per scoprire che non si adattavano bene al nostro orecchio?

Questa problematica è diventata ancora più importante a fronte del prezzo degli auricolari wireless, che arriva a superare facilmente i 100 euro. Ecco perché oggi presenteremo ai nostri Lettori un’alternativa innovativa e perfetta per qualsiasi orecchio: l’auricolare a conduzione ossea. Infatti, se si è stanchi degli auricolari che non stanno mai al loro posto è ora di passare a questa alternativa innovativa.

Le cuffie a conduzione ossea

I tradizionali auricolari devono essere appoggiati direttamente nell’orecchio in modo da poterci permettere di ascoltare della musica. Al contrario, le cuffie a conduzione ossea vengono posizionate solitamente appena davanti alle nostre orecchie, tra le tempie e la mandibola.

Questi apparecchi funzionano utilizzando le vibrazioni che vengono trasmesse attraverso le nostre ossa direttamente al canale uditivo. In questo modo si ottengono degli importanti vantaggi rispetto alle tipologie di auricolari tradizionali.

Il primo vantaggio è legato all’ergonomia del prodotto. Infatti, gli auricolari a conduzione ossea assolveranno al proprio compito in maniera eccellente. A prescindere dalla conformazione del nostro orecchio.

Possiamo pertanto dire addio a cuffie troppo piccole che tendevano a cadere a ogni movimento della nostra testa. Inoltre, questi apparecchi lasciano libero il nostro timpano, permettendoci di non isolarci dall’ambiente sonoro esterno.

In questo modo sarà possibile per qualsiasi ciclista, o amante della passeggiata, prestare attenzione alle automobili. E soprattutto ai loro clacson.

Infine, questi modelli tendono essere generalmente impermeabili. Perfetti, quindi, per fare sport anche quando piove. Tutti questi motivi rendono questi apparecchi perfetti per chiunque sia stanco delle solite cuffie e voglia provare un apparecchio innovativo.

