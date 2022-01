Italia, Paese famoso in tutto il Mondo per la sua bellezza, la sua arte e soprattutto la sua cultura. Non è infatti un caso che la nostra Nazione abbia guadagnato, nel corso dei secoli, l’appellativo di “Bel Paese”. Eppure, proprio la particolarità del nostro Paese può portarci a dimenticare che nel Mondo esistono delle località che possono rivaleggiare con la nostra madrepatria.

Oggi andremo a scoprire alcune di queste interessanti mete. Infatti, se si è appassionati d’arte o affamati di cultura sono queste le bellissime località da visitare almeno una volta nella vita. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Partire, un piacere che vale la pena provare di tanto in tanto

Viaggiare è una delle attività più amate, grazie alla sua capacità di farci rilassare e smettere di pensare per un po' ai problemi di ogni giorno.

Quali sono, quindi, queste bellissime città che spiccano per bellezza e cultura nel Mondo? Iniziamo con una città dalla storia antichissima e dal fascino decisamente esotico. Parliamo di Kyoto, antica capitale del Giappone che conserva ancora oggi una bellezza tutta quanta da scoprire. Impossibile non perdersi nei tantissimi templi e giardini zen della città, testimoni di una cultura antica e decisamente affascinante.

Una seconda città da visitare se si ama l’Arte è sicuramente Santa Fe, in America, e più precisamente in New Mexico. Questa meta è infatti famosa per le sue location dedicate all’arte e per l’atmosfera aperta alle differenze culturali che vi si respira.

Chiudiamo infine con una città chiaramente italiana, ma imperdibile per tutti gli amanti della bellezza. Parliamo ovviamente di Venezia, perla nostrana che presentano delle caratteristiche tali da renderla praticamente unica al Mondo.

