La primavera porta con sé un nuovo sentimento di fiducia. Saranno le giornate più soleggiate, il caldo, gli uccellini sugli alberi ma qualcosa cambia dentro e fuori di noi. Non a caso la primavera è conosciuta come la stagione dell’amore “La stagione dell’amore viene e va, all’improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà ” come canta Battiato nel brano La stagione dell’amore, per l’appunto. L’amore è come un buon libro: sullo scaffale dei desideri ci attira l’attenzione una copertina, per qualche motivo sconosciuto. Succede che aprendo quel libro ci si innamora della storia, tanto da non pensare più ad altro. E se l’amore si è incontrato o si desidera, perché non darsi ad una buona lettura? Se si è alla ricerca di una storia romantica non si può non leggere questi due romanzi.

Jane Eyre, Charlotte Bront ë , 1847

Questo è probabilmente uno dei più belli e struggenti romanzo d’amore mai concepito. La storia narra della protagonista Jane Eyre, una ragazza dal carattere forte e deciso e di Mr. Rochester, dal carattere burbero e dal passato misterioso. Come in ogni storia d’amore sapranno tirare fuori l’uno dall’altro rabbia e passione e cambiandosi, capiranno che cosa è l’amore.

One day, David Nicholls, 2009

La storia parla sempre dello stesso giorno, il 15 luglio, ma ricopre un arco narrativo lungo 20 anni. Come succede a molti, Emma e Dexter sono amici ma si attraggono come calamite. Un giorno all’anno per capire la metamorfosi del loro rapporto, che si svolge con estrema naturalezza. Dal libro anche un film avvincente e ben realizzato, con la bellissima attrice Anne Hathaway.

Se si è alla ricerca di una storia romantica non si può non leggere questi due romanzi. Per farsi conquistare dalla magia dell’amore primaverile e da un buon libro con una tazza di té.