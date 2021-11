Tutti gli alti e bassi che hanno caratterizzato l’andamento del titolo nel corso del 2021 c’è sempre stata una costante. I ribassi si sono sempre fermato in area 3 euro. Come si vede dal grafico, infatti, tra febbraio e marzo, a settembre e adesso a novembre le quotazioni hanno sempre arrestato la corsa al ribasso sullo stesso livello. Adesso, se si dovesse trattare di un triplo minimo le quotazioni di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment potrebbero esplodere al rialzo.

Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 3,8 euro. In questo caso si aprirebbero le porte per il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 4,02 euro. A seguire gli obiettivi rialzisti si troverebbero in area 5,06 euro (II obiettivo di prezzo) e 6,10 euro (III obiettivo di prezzo). Usiamo il condizionale in quanto il calcolo potrà essere effettuato con esattezza solo dopo che l’inversione è stata confermata.

Nonostante in conforto che arriva da quanto accaduto nel corso del 2021, però, lo scenario più probabile al momento è quello ribassista. Sono diverse settimane, infatti, che lo Swing Indicator sta generando segnali di vendita.

Visiti i precedenti storici sul titolo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, solo un segnale di acquisto del BottomHunter potrebbe far accantonare lo scenario ribassista.

Dalla loro, poi, i rialzisti hanno la forte sottovalutazione che caratterizza il titolo che presenta un forte livello di sottovalutazione qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Ad esempio il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e il rapporto prezzo/utili esprimo una sottovalutazione superiore al 50%. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” di circa 0.73 per l’esercizio in corso esprime una forte sottovalutazione della società.

Il titolo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (MIL:IE) ha chiuso la seduta del 22 novembre a quota 2,98 euro in ribasso del 2,93% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale