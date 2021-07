Tante persone hanno deciso nel tempo di dare un taglio alle solite vacanze al mare per esplorare i bellissimi luoghi che si celano in Europa. Non lontano dall’Italia è infatti possibile vivere delle avventure uniche, scoprendo luoghi estremamente particolari e indimenticabili.

Quindi è quasi scontato dire che se si cercano itinerari fuori dal comune questa estate si devono visitare queste località. Scopriamole subito.

Le vacanze che pochi si aspettano non sono poi così lontane da casa

Canyon, passeggiate a più di cento metri di altezza e monasteri arroccati su isole rocciose abbracciate dal mare. Sono queste alcune delle più belle attrazioni che i turisti volenterosi possono scoprire viaggiando per l’Europa.

Iniziamo subito presentando il canyon di Tara, angolo di natura selvaggio nella vicinissima Montenegro. 1.300 metri di profondità, acque cristalline e natura incontaminata hanno fatto di questo canyon una attrazione assolutamente imperdibile.

Parliamo infatti del canyon più profondo di Europa, e secondo per lunghezza solamente al Grand Canyon. Grazie alle sue rapide questa località è inoltre perfetta per praticare rafting.

Gli amanti delle avventure non dovrebbero invece perdersi quest’anno una visita alla Spagna, in particolare in Andalusia. Nei pressi di Malaga sarà infatti possibile percorrere El Caminito del Rey, itinerario consigliato solamente ai più forti di cuore.

Parliamo infatti di una passeggiata che ci porterà a superare ponti di legno sospesi a più di 100 metri di altezza. Da qui sarà possibile godersi dei panorami unici, ma solamente per coloro che non hanno problemi di vertigini.

Infine, gli amanti della solitudine e della pace dovrebbero visitare la piccola isola di Skellig Michael. Affrontando ben 600 gradisci impegnativi e scoscesi sarà possibile visitare le rovine di un piccolo monastero antichissimo e oggi Patrimonio UNESCO dell’Umanità.

