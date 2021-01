ProiezionidiBorsa risponde oggi ad un quesito posto dai propri Lettori, in ipotesi di caduta a causa di marciapiede sconnesso. Sarà capitato a molti di chiedersi: se si cade inciampando sul marciapiede, chi paga?

Potrebbe capitare a chiunque, infatti, mentre si sta tranquillamente passeggiando su un marciapiede, di cadere rovinosamente. Il tutto per cosa? Perché il marciapiede è sconnesso.

Il dolore è lancinante, al Pronto Soccorso ci diranno di stare a riposo 30 giorni e ritornare per il controllo. Il danno ormai è fatto! Magari nel referto i medici riporteranno danni per caduta a causa di marciapiede sconnesso. Ma chi paga i nostri danni? È riscontrabile la responsabilità dell’Ente, in questo caso il Comune, per non aver manutenuto il marciapiede, mettendo a rischio l’integrità di un qualsiasi utente della strada?

La Redazione, quest’oggi, illustrerà ai propri Lettori cosa fare in questi casi. Possono configurarsi, infatti, diverse ipotesi che magari potrebbero compromettere il nostro diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. Ecco perché, è necessario non sottovalutare alcun aspetto, prima di richiedere il risarcimento.

Se si cade inciampando sul marciapiede, chi paga?

Il Comune, in qualità di proprietario, è responsabile dei danni provocati a terzi per le cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Ad eccezione che provi il caso fortuito.

Ad ogni modo, il povero malcapitato, prima di intraprende qualsiasi azione giudiziaria, dovrà verificare vari aspetti.

Innanzitutto, dovrà verificare che non vi fosse alcuna segnalazione in merito al dissesto del marciapiede, che impedisse il transito dei pedoni.

Dovrà altresì dimostrare di essere stato prudente, che la caduta era inevitabile, invisibile ed imprevedibile. In particolare, dovrà dimsotrare di essere stato accorto. Ciò potrà essere dimostrato oltre che con documentazione fotografica, anche tramite testimoni. La Corte di Cassazione ha ritenuto infatti che le insidie sulle strade si ritengono tali, allorché non siano visibili, prevedibili ed evitabili. Con una recente sentenza, ha escluso la responsabilità dell’Amministrazione, in quanto il danneggiato, percorrendo spesso quel tratto di strada poteva prevedere il dissesto ed evitare così la caduta.

Quindi occhio durante le nostre passeggiate quotidiane, se il marciapiede è sconnesso potremmo ricevere oltre al danno anche la beffa!

