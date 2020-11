E se anche dormire troppo facesse male? La realtà è che se si ha l’abitudine di dormire oltre 9 ore al giorno potrebbero esserci conseguenze importanti sulla salute.

Non si parla di un evento occasionale, magari ristretto al weekend quando si recupera il sonno perduto durante la settimana. Ricerche e studi compiute negli ultimi anni dimostrano che se il sonno dura più di 9-10 ore a rischiare sono due organi fondamentali.

Se si ama dormire per molte ore potrebbero esserci conseguenze negative per cuore e cervello. Ecco svelato il perché.

Il cervello

Il rischio più comune lo corre il cervello: secondo gli studi effettuati dalla Boston University School of Medicine, dormire per troppe ore potrebbe generare malattie come l’Alzheimer.

Se ci si focalizza sul cuore, lo studio della University of Philadelphia dimostra che dormire troppo fa aumentare la produzione di proteina C reattiva. Questo determina un’infiammazione cronica e la formazione di placche arteriosclerotiche. Quindi il rischio di patologie cardiovascolari aumenta.

Le ragioni più comuni per le quali si può incappare in questa abitudine sono legate a problemi comportamentali. Se non si soffre di patologie come apnee notturne, sonno frammentato, sindrome delle gambe senza riposo, allora la causa può essere psicologica.

Uno stato di depressione, che fa mancare le energie fisiche e psichiche, necessita di stati di sonno più prolungati. Il sonno diventa un’evasione, una via di fuga dal pensiero.

La depressione può generare anche insonnia e variazioni della qualità e quantità del sonno. Per questo è sempre bene essere consapevoli del proprio stato fisico e psicologico.

Se si è trascorso un periodo particolarmente duro, con pochi momenti per riposare bene e serenamente, la conseguenza può essere un rilassamento eccessivo di corpo e mente.

Non è il caso di allarmarsi se capita di dormire più a lungo.

Se invece il sonno è generato da stanchezza mentale, avvilimento, umore basso, e non ci si riesce a riprendere, è il caso di agire in altro modo. Consultare il proprio medico o uno specialista può essere un buon modo per iniziare a occuparsi di sé.

