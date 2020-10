Cosa vuol dire essere una persona emotivamente stabile e forte? Quali sono i tratti distintivi di tale tipologia di carattere e come si riconosce negli altri e in sé? Vediamo insieme agli esperti di ProiezionidiBorsa come individuare questi aspetti della persona e quali effetti ha la stabilità emotiva sulla vita relazionale e interattiva con il mondo e con gli altri.

Cosa sono le emozioni e quando le viviamo

Le emozioni accompagnano qualsiasi vissuto che riguarda la nostra esistenza e il nostro modo di interagire con gli altri. Ve ne sono alcune che si distinguono per dei tratti negativi, altre per connotati positivi. Entrambe sono di fondamentale importanza per la completa e sana esperienza emotiva della persona. La capacità di riconoscere e vivere pienamente qualsiasi emozione offre la possibilità di dare a questa cittadinanza nella nostra mente e nel nostro corpo. Ed è proprio a partire da questo fondamento che ciascuno sviluppa una certa capacità di gestire in maniera efficace i vissuti emotivi. Se sei una persona emotivamente forte e stabile si riconosce da queste 5 caratteristiche che ci apprestiamo ad analizzare.

Quali sono i tratti distintivi di una persona emotivamente forte e stabile

Quando parliamo di stabilità emotiva, intendiamo quella capacità di percepire la realtà per quella che è, senza alterazioni né condizionamenti emotivi. Questo perché, come confermano numerosi studi, le emozioni tendono ad alterare i vissuti se non vengono opportunamente gestite. Gestire, però, non vuol dire sopprimerle né controllarle in maniera da alterarne la loro naturalezza. Questo è un elemento distintivo importante per coloro che godono di una certa capacità di gestire quello che sentono.

Riconoscono i propri desideri

Se sei una persona emotivamente forte e stabile si riconosce da queste 5 caratteristiche. Il primo tratto della persona emotivamente stabile risiede nella capacità di discriminare quello che realmente desiderano e di prestare ascolto ai propri desideri. Non si tratta di un fare in maniera indiscriminata tutto quello che passa per la mente. La persona emotivamente stabile, riesce a comprendere quello che realmente desidera dopo aver concluso un processo di attenta riflessione. Ha inteso cosa desidera e persegue nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

Hanno una buona autostima

Un altro tratto della persona emotivamente forte e stabile risiede in una buona autostima. Questi individui non si percepiscono come estremamente dipendenti dalle opinioni altrui, ma si lasciano piuttosto guidare da quello che loro sentono. Dal momento che sono in profonda comunione con i propri desideri, poi, non mirano a danneggiare gli altri. Questo perché non si sentono in conflitto con il mondo. Le persone emotivamente stabili riescono a rispettare e valorizzare l’altro proprio come fanno con se stesse.

Accettano il cambiamento

Se sei una persona emotivamente forte prendi in considerazione la possibilità del cambiamento. Questo non significa non provare quella certa vertigine che accompagna il cambiamento e l’uscita dalla cosiddetta zona di comfort. Al contrario, la persona emotivamente forte e stabile nutre un profondo desiderio di esplorare, conoscere, cambiare.

Stringono relazioni e legami affettivi positivamente significativi

La quarta caratteristica che si rileva in personalità simili riguarda la capacità di scegliere opportunamente i legami affettivi e le relazioni. Le persone con una stabilità emotiva sono particolarmente selettive nella scelta dei loro legami. Non tollerano relazioni estremamente conflittuali, soffocanti e che logorano. Esse cercano piuttosto di instaurare rapporti orientati alla reciprocità e allo scambio emotivo che arricchisce. Esse sono dottate di una spiccata intelligenza emotiva e possiedono delle buone capacità relazionali. Si tratta di elementi fondamentali per lo sviluppo di quelle che l’OMS ha definito Life Skills utili all’educazione dei futuri cittadini del mondo.

Hanno una buona resilienza

In fine, una delle caratteristiche che è possibile rilevare in questi soggetti è la resilienza. Si tratta di un concetto molto caro a chi si occupa di intervento psicologico e psicoterapeutico. La resilienza è la capacità dio far fronte in maniera positiva ad eventi stressanti o traumatici. Descrive la capacità della persona di riorganizzare la propria vita in ragione delle difficoltà esperite senza alienare la propria identità. Chiunque volesse approfondire la conoscenza di questa capacità, può leggere l’approfondimento qui.

Insomma, se sei una persona emotivamente forte e stabile si riconosce da queste 5 caratteristiche che abbiamo appena descritto.