Avete voglia di portarvi a casa un cucciolo ma non sapete che genere di cane scegliere? Siete persone impegnate e non sapete se sarete in grado di dare al nuovo arrivato tutte le attenzioni che richiede un cane? Oppure vi preoccupa la possibilità che il vostro cucciolone possa fare razzia tra scarpe e calzini, come nei classici film americani?

Allora lasciatevi consigliare una razza che fa al caso vostro. Insomma, se sei pigro ecco il cane giusto per te.

Il maremmano abruzzese

Il pastore maremmano abruzzese è una razza canina selezionata per far da guardia alle pecore. Nei tempi andati i pastori erano soliti mettere i cuccioli di questa razza a crescere in mezzo al gregge. Così che, crescendo, i maremmani si credessero pecore e difendessero il gregge. Ancora oggi sono apprezzati per l’ottimo lavoro che svolgono come difensori delle pecore dai lupi e orsi. Non solo. I maremmani sono stati usati anche per proteggere, in Australia, dei pinguini dalle volpi. Davvero una razza versatile. Ma cosa farebbe di questa razza un cane adatto ad un padrone pigro e tutto sommato impegnato?

Il maremmano fortunatamente è un cane molto indipendente. Sono stati infatti selezionati per lavorare in autonomia, vivendo col gregge di pecore e non propriamente col pastore. Fate in modo che senta che la casa e i suoi abitanti sono al sicuro e sarà più che felice di sdraiarsi in un angolo a prendere il fresco del ventilatore in estate. O il tepore della stufa in inverno.

Inoltre i maremmani sono ben conosciuti per la loro avversione al gioco fine a se stesso. Palline, legnetti e altri giocattoli saranno guardati con curiosità e nulla più. Il maremmano proprio non sa cosa farsene. Il lato positivo della cosa è che così come non inseguirà la pallina, non andrà nemmeno a scavare nella scarpiera in cerca di una “preda”. Le vostre calzature saranno salve e voi avrete solo l’incombenza di far uscire il cane per i bisogni.

Ultima importante caratteristica, sono cani molto protettivi. Con un maremmano in casa sarete sempre al sicuro, il loro istinto di guardiani non mancherà mai di avvertirvi di un intruso.

Insomma un cane perfetto per un padrone pigro. Basta qualche passeggiata per espletare i bisogni, delle coccole quando tornate a casa dal lavoro e avrete un cane felice, tranquillo e pronto a difendervi in caso di necessità.