I cristiani hanno decisamente meno divieti rispetto alle altre religioni monoteiste. Infatti, grazie alla visione di San Pietro possono mangiare tutto quello che desiderano, tranne che in periodo di quaresima. Esiste, però, una credenza che non tutti conoscono, o perlomeno che pochi si ricordano.

Ti ho incuriosito? Allora oggi ti spiego perché se sei cattolico non devi assolutamente fare questa cosa.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Se sei cattolico non devi fare assolutamente questa cosa

In via generale, i cattolici non dovrebbero farsi cremare. Dottrinalmente è preferibile optare per una sepoltura normale in una zona consacrata, in modo da conservare intatte le membra del defunto.

Infatti, i cattolici credono che dopo il Giorno del Giudizio sarà possibile recuperare il corpo che si aveva in vita. Questa opzione vale sia per coloro che saranno salvati, sia per gli altri che invece finiranno all’inferno.

Si sa anche quale sarà il primo luogo in cui i morti ritorneranno in vita: si tratta della Città del Vaticano. Per questo motivo, il sogno di molti praticanti è di farsi seppellire sotto la Basilica di San Pietro, vicino al primo Vescovo di Roma.

Gli ultimi aggiornamenti in materia

Questa regola è diventata più elastica dal 2009, quando molte personalità eminenti della Chiesa si sono riunite in Concilio ad Assisi.

Nella città umbra hanno deciso che anche gli osservanti possono optare per la cremazione.

Questa pratica, infatti, non mette in discussione il dogma dell’onnipotenza divina che è in grado in grado di riportare in vita le salme anche dalle ceneri. Tuttavia, sarà possibile effettuare questa procedura solamente dopo il rito funerario.

Non sarà possibile, invece, disperdere le ceneri in acqua o in luoghi sconsacrati. Allo stesso modo, è assolutamente vietato tenere i resti in casa o metterli all’interno di reliquiari privati o di gioielli.

Eri al corrente di questo dogma? Se sei cattolico, non devi perderti questo articolo dedicato all’esistenza storica di Gesù.