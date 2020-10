Oggi i nostri Esperti di salute e benessere vi portano alla scoperta di un latte nutriente, salutare e in grado di venire incontro alle esigenze degli intolleranti al lattosio. Se sei alla ricerca di un latte benefico e alternativo ecco quello che fa per te, assumendo il latte di farro. Vi spiegheremo tutte le sue qualità, ma anche come farlo in casa, nel caso decidiate di non acquistarlo pronto. In Italia non è ancora molto conosciuto, mentre in molte parti del mondo è particolarmente apprezzato, soprattutto dai bambini.

Tre qualità immediate

Se sei alla ricerca di un latte benefico alternativo ecco quello che fa per te, sfoggiando tre assi della nutrizione:

a) ricchezza di calcio;

b) zero lattosio;

c) zero colesterolo.

Il latte di farro, tra tutti quelli di origine vegetale è in assoluto il più ricco di calcio, ma contiene anche importanti quantità di vitamine, fibre e sali minerali. Non è particolarmente calorico, visto che su 100 grammi di prodotto le kcal sono circa 50. Attenzione però, perchè contenendo il glutine, non va assunto dagli intolleranti e dai celiaci.

Molte qualità

Come dicevamo, il latte di farro piace molto ai bambini e fa loro anche molto bene. Ma ci sono altre categorie di consumatori che possono trarne beneficio: gli sportivi, gli intolleranti al lattosio, i cardiopatici, le persone sovrappeso e i malati di osteoporosi.

Dove trovarlo e come prepararlo in casa

Potrete trovare il latte di farro in brik nei migliori supermercati e nelle rivendite di alimentari salutari, ma è disponibile tranquillamente anche su Internet. Ma, ecco la ricetta per farlo a casa:

a) una confezione di farro secco;

b) 1 litro di acqua;

c) dolcificante per dolci.

Dopo aver lavato e cotto il farro, frullatelo nel mixer, riducendolo allo stato liquido. Fatelo bollire per 40 minuti a fuoco lento, facendo attenzione che non si attacchi. Lasciatelo raffreddare, passatelo in un colino e travasatelo in una bottiglia di vetro, unendo il dolcificante. Ecco pronto il vostro alternativo, ma salutare latte di farro!

