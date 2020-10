Una ricetta dai sapori classici e dalla bontà unica. Se a tavola vuoi portare un dolce in grado di stupire i tuoi ospiti scegli questa semplice preparazione. L’ingrediente chiave della ricetta è la pera. Succosa e delicata renderà la base di cioccolato ancor più prelibata per il vostro palato. Scopriamo i segreti per una torta pere e cioccolato perfetta. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

4 pere;

200 g di farina di tipo 00;

200 g di zucchero;

3 uova;

50 g di fecola di patate;

150 g di cioccolato fondente;

100 g di burro;

150 ml di latte;

1 bustina di lievito.

Se sei alla ricerca di un dolce che non tradisce mai prova la torta classica pere e cioccolato. Preparazione

Per prima cosa prendete le pere e tagliatene due a pezzettini e due a fettine. Se volete rendere il vostro dolce leggermente alcolico, potete immergere le pere in un mezzo bicchiere di rum. Questa scelta è facoltativa a seconda dei gusti. Poi prendete un pentolino e fate sciogliere cioccolato e burro a bagnomaria. In una ciotola lavorate le uova con lo zucchero. Quando vedrete il classico colore chiaro e spumoso aggiungete la miscela di cioccolato e burro e poi versate a filo anche il latte. Ora, setacciate la farina e la fecola di patate ed aggiungete al composto. Mescolate e versate anche il lievito. Infine, come ultimo passaggio abbiamo l’introduzione delle pere.

Una volta mescolato bene, versate il composto in una tortiera imburrata. Per decorare, date sfogo alla vostra fantasia disponendo le fettine di pera a vostro piacimento. Prima di infornare, spolverate con una manciata di zucchero di canna. Poi cuocete ad una temperatura di 180°C per circa 30 minuti. Una volta cotta, prima di servire, spolverate con lo zucchero a velo.

