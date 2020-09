“Alla ricerca della felicità” è un gradevole film del nostro Gabriele Muccino, protagonista Will Smith. Probabilmente lo avrete anche visto. Ma la ricerca della tranquillità, in questo mondo di stress, è un film che dobbiamo cercare di girare noi ogni giorno. I nostri Esperti vi hanno consigliato su queste colonne gli alimenti e le bevande che possono portare alla serenità e alla felicità. Possiamo raggiungere la tranquillità attraverso le erbe e le tisane. Ma, se sei alla ricerca della tranquillità, allora devi proprio leggere un bel libro, capendo il perché con la nostra Redazione.

La tranquillità per prima

La tranquillità non è l’unico beneficio che arriva dalla lettura, ma affrontiamola come prima tematica. Relax, quiete e momento per noi stessi. Secondo gli studiosi sono queste le tre ragioni primarie per le quali la lettura ci porta alla tranquillità interiore. Il momento migliore della giornata per leggere è la sera prima di addormentarsi. Così facendo liberiamo la mente dai pensieri della giornata e proiettiamo la nostra attenzione in una realtà parallela che ci dona pace. Ci garantiremo così anche una notte di sonno piacevole.

Più attenti e concentrati

Un’indagine americana, condotta tra centinaia di manager ha rivelato che coloro che leggono, anche poche pagine al giorno, sono più attenti e concentrati. Riescono infatti a sviluppare e conservare la freschezza mentale perfetta per affrontare qualsiasi situazione lavorativa. Il segreto di questa attività maggiormente produttiva? La lettura prima del lavoro! Eh sì, perché secondo questo studio, leggere anche solo cinque minuti prima di iniziare il lavoro ci dà lo sprint per avviare meglio il cervello. Libro batte smartphone 1-0!

Analisi critica

Se sei alla ricerca della tranquillità, allora devi proprio leggere un bel libro, che, però ti aiuta anche ad analizzare le cose. Prendiamo un romanzo di avventura, un thriller politico, uno poliziesco, uno storico avventuroso. Ci caliamo talmente tanto nella trama, affiancandoci ai protagonisti, da anticipare le loro mosse, sperando sempre di avere ragione. Così facendo sviluppiamo spirito critico, analisi e capacità di risolvere i problemi.

Migliora la scrittura

Nel mondo di internet, ricordiamo ai nostri figli che se vogliono scrivere un bel tema, devono leggere. Solo così, infatti, anche con la memoria fotografica, non incorreranno in errori marchiani, in termini gergali e in frasi sconnesse.

Approfondimento

