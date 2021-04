La cura della casa è un’arte molto complessa. Ci sono tantissime cose diverse da fare, tanti metodi da imparare per avere stanze davvero splendenti. Per cui è sempre bene cercare di imparare cose nuove per poter vivere nella pulizia e nell’ordine.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa dà spesso consigli in questo senso. Ad esempio, in un articolo precedente avevamo spiegato come un pazzesco metodo giapponese ci può aiutare a fare pulizie velocissime. Oggi invece vedremo un piccolo dettaglio, che però può migliorare sensibilmente il piacere di una buona dormita. Se seguiamo questo semplice e sorprendente accorgimento avremo un letto sempre pulito come appena fatto.

L’importanza di cambiare le lenzuola

Se è da un po’ che non cambiamo le lenzuola, ce ne accorgiamo subito. Ci sembra di dormire in un posto sporco, e ci viene da cambiarle immediatamente. Poi diciamo la verità: uno dei più grandi piaceri che ci siano è quello di coricarsi in lenzuola appena cambiate. Un senso di freschezza davvero impareggiabile.

Però come fare a mantenere questa freschezza nel tempo? Ci vuole davvero poco, se seguiamo questo semplice e sorprendente accorgimento avremo lenzuola sempre pulite come se le avessimo appena cambiate.

Un senso di comfort che non finisce mai

Innanzitutto, diamo un consiglio: è bene fare il letto ogni giorno, per avere un senso di piacevolezza ancora maggiore. Ed è in questo contesto che il nostro accorgimento entra in gioco. Prima di fare il letto consigliamo infatti di spruzzare sulle lenzuola un po’ di spray naturale per profumare. Questo spray si può fare anche in casa, ad esempio con un po’ di alcool e qualche goccia di olio di lavanda. L’importante è non esagerare con il profumo, e si avrà un prodotto casalingo utilissimo.

Quindi è tutto molto semplice: si spruzza, si lascia asciugare, e poi si fa il letto. La sera, si proverà un grandissimo senso di piacere e di freschezza, provare per credere.

Se seguiamo questo semplice e sorprendente accorgimento avremo lenzuola sempre pulite come se le avessimo appena cambiate. E quindi sarà necessario cambiarle più raramente, risparmiandoci quindi anche un bel po’ di fatica.