Non sottovalutiamo la cura della cucina. Essa è un luogo di estrema importanza, dove prepariamo tutte le prelibatezze che mettiamo in tavola. Per questo, è importante sapere tutti i trucchi per averla sempre splendente e ben organizzata.

Vediamo quindi alcuni consigli utili ma che saranno una piccola rivoluzione. Se seguiamo questi semplici trucchi la nostra cucina sarà come proprio come quella di un ristorante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Addio agli odori nelle confezioni

A volte, può succedere che i contenitori di plastica mantengano l’odore del cibo che contenevano, anche dopo un lavaggio. C’è una soluzione molto particolare a questo problema che consiste nell’appallottolare della carta di giornale, e metterla nel contenitore. A questo punto, si lascia così una notte, e la carta assorbirà l’odore. La mattina togliamo la carta, e diamo una lavata ai contenitori. Ecco che l’odore sarà andata via e potremo mettere del nuovo cibo dentro senza problemi.

Attenzione anche agli odori del microonde

Un secondo odore che può essere davvero forte è quello del pesce scaldato nel microonde. Quando infatti decidiamo di scaldarne un po’, il suo odore è spesso molto persistente dentro il microonde, ed è difficile farlo andare via. La soluzione è molto semplice: mettiamo un po’ di detersivo per i piatti su un panno. Poi mettiamo il panno in microonde, e facciamolo scaldare per qualche secondo. Una volta fatto, lasciamo il microonde chiuso e caldo per circa mezz’ora. Poi apriamo, e diamo una passata alle pareti del forno con il panno. Ecco che l’odore sarà andato via

Sempre stare attenti alla pulizia dei fornelli

A volte è davvero difficile rendere davvero pulito l’acciaio, ed infatti ci sono tanti prodotti appositi. Ma può succedere che al momento non ne abbiamo a portata di mano. O forse, più semplicemente, non vogliamo spendere soldi per avere un prodotto per tutto. Nessun problema: possiamo pulirlo semplicemente con un po’ di alcool denaturato. Ma non mettiamone tanto: basta intingere del cotone con qualche goccia e con delicatezza tamponare la zona interessata.

Se seguiamo questi semplici trucchi la nostra cucina sarà come proprio come quella di un ristorante, per cui proviamoci.

Chi invece è maggiormente interessato al bagno può leggere questo articolo