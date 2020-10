Le truffe telefoniche sono ormai all’ordine del giorno. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già trattato più volte l’argomento. Questo perché le truffe si moltiplicano giorno per giorno. E, cambiando modalità, non sono spesso riconoscibili. E noi ci teniamo che i nostri lettori possano sentirsi al sicuro da questo genere di inganni. Ecco perché oggi vogliamo presentarti un altro tipo di truffa. Si tratta di una delle più ingannevoli, perché a noi sarà dato solo il tempo di rispondere un semplice “sì”. Perciò, se rispondi a questo numero quando ti chiamano sul cellulare, potresti davvero pentirtene.

La truffa telefonica che registra la tua voce

Questa è una delle truffe forse meglio congegnate della storia. Infatti, non avremo neanche il tempo di rispondere effettivamente alla chiamata, che saremo già caduti nella tela del ragno. Il primo passo dei truffatori è quello di chiamare su cellulare. Il prefisso potrà anche essere italiano, perciò non sentirti troppo al sicuro se vedi un numero simile comparire. E poi la fatidica domanda con cui ci incastreranno in quattro e quattr’otto. Ci chiederanno infatti se il nostro nome è corretto. E lo sarà. E la risposta, ovviamente, sarà un “sì” piuttosto conciso. E da lì inizieranno i problemi.

Ecco perché quel sì potrebbe crearci così tanti problemi

Se rispondi a questo numero quando ti chiamano sul cellulare, potresti davvero pentirtene perché non avrai neanche il tempo di accorgerti che è una truffa. Infatti, dopo la risposta affermativa, chi ti sta ingannando non avrà bisogno di altra. La tua voce verrà registrata e quel sì sarà inserito in una chiamata fasulla. In questa falsa conversazione, tu risponderai sì a tutte le offerte che ti verranno fatte. E ti troverai in un guaio senza precedenti.

Il modo per non farsi ingannare? Non rispondere mai “sì” alle domande. Piuttosto, quando pronunceranno il tuo nome, rispondi “sono io”, oppure “questo è il mio nome”. In questo modo sarai totalmente al sicuro!

