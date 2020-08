Ci sono titoli che fanno ritracciamenti al rialzo e/o al ribasso mantenendo intatti i pattern di lungo termine. Quindi non appena il trend di lungo termine torna ad allinearsi a quello di lungo, si crea il giusto mix per movimenti direzionali interessanti. E’ il caso in cui si trova Ascopiave (MIL:ASC). Se riparte adesso questo titolo azionario guadagnerà almeno il 30% in poche settimane!

Andiamo a studiare sia i fondamentali che i grafici di questa società per capire cosa si prospetta di breve, medio e lungo termine.

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 3,33 con prezzo invariato rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 2,568 ed il massimo a 4,428. E’ stato un titolo che ha performato negli anni molto meglio del Ftse Mib, basta pensare che la quotazione nel 2006 è avvenuta a 1,081. Il Ftse Mib dal 2006 ad oggi è sceso di circa il 30% mentre Ascopiave è salito del 208%.

La società distribuisce e vende gas naturale in Italia.

Siamo andati ad analizzare i bilanci degli ultimi anni ed in base al modello del discounted cash flow ai livelli attuali calcoliamo un fair value a 2,38 con una sopravvalutazione di circa il 40%.

Si prevede che gli utili cresceranno del 7,15% all’anno. Gli utili sono cresciuti del 314,5% nell’ultimo anno. Il consenso degli analisti (abbiamo riscontrato soltanto 3 giudizi/raccomandazioni) calcola un prezzo indicativo medio a 4,17 con una potenziale sottovalutazione del 25,2% rispetto al prezzo corrente.

Dal punto di vista grafico, settimana scorsa è stato toccato un supporto primario dal quale ci sono elevate probabilità che si possa ripartire speditamente al rialzo.

Quale strategia di investimento?

Comprare a mercato con stop loss a 3,24 e mantenere per obiettivo primo a 3,465 ed al superamento e tenuta verso area 3,685 e successivi. Si è giunti in un livello spartiacque e se reggerà (come presupponiamo) il supporto a 3,324 si potrebbero aprire interessanti spazi di rialzo.