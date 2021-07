L’ipertensione è una delle patologie più diffuse nella popolazione adulta, sia maschile che femminile. Se abbiamo la pressione alta siamo più esposti a malattie cardiovascolari, ictus e infarti. Ma fortunatamente non è un problema irrisolvibile. Pochi giorni fa abbiamo imparato come abbassare la pressione con l’alimentazione. Oggi, invece, ci concentreremo su una particolare tecnica di respirazione che tutti possiamo imparare facilmente. E se respiriamo così per 5 minuti abbasseremo la pressione lo dice la scienza.

Come funziona l’High-Resistance Inspiratory Muscle Strength Training (IMST)

La tecnica High-Resistance Inspiratory Muscle Strenght Training nasce durante gli anni ottanta come rimedio per curare alcune patologie respiratorie. Fu in quel periodo che gli studiosi scoprirono che rafforzando i muscoli respiratori con mezz’ora di esercizio si riusciva a migliorare anche la circolazione sanguigna.

Ma uno studio recente dimostra che bastano solo 5 minuti al giorno di questa respirazione per abbassare notevolmente il valore massimo di pressione. E questo con un solo mese e mezzo di applicazione costante. È lo stesso effetto che possiamo ottenere con i farmaci o con mezz’ora al giorno di attività aerobica.

Respiriamo così per 5 minuti e abbasseremo la pressione lo dice la scienza: come applicare la tecnica

Imparare l’IMST è facilissimo e davvero alla portata di tutti. In commercio ci sono dispositivi specifici per questa tecnica ma se non vogliamo spendere soldi possiamo utilizzare una cannuccia o un tubo di plastica.

Prendiamo in mano il nostro tubo e dopo averlo lavato e sterilizzato bene mettiamolo in bocca. A questo punto non ci resta che inspirare profondamente ed espirare lentamente. Il tutto senza staccare la bocca dal tubo. Più o meno è lo stesso meccanismo della spirometria. 5 minuti al giorno di questo esercizio e in pochissimo tempo otterremo i primi evidenti benefici. Un metodo sicuro e che non presenta controindicazioni anche se prima di iniziare dovremmo sempre seguire i consigli di un esperto.

Respirare nel modo giusto e rinforzare i muscoli del diaframma può portare altri benefici al nostro organismo. Ad esempio possiamo utilizzare gli esercizi respiratori anche per eliminare il grasso in eccesso.