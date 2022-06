Il gatto, da sempre, è visto come un animale indipendente che potrebbe vivere anche da solo. Ma riscuote sempre più successo come animale da compagnia. E nonostante si pensi che non sia capace di amare il proprio padrone, non è proprio così. Il felino, infatti, ha dei modi diversi, rispetto agli altri animale, di dimostrare il suo affetto agli umani. Si pensi soltanto che, ormai, in tutta Europa i gatti ha superato i cani in popolarità nelle case in cui sono presenti animali da compagnia. Ma è bene sapere che i gatti che viviamo oggi, sono animali addomesticati dall’interferenza dell’uomo. Sicuramente l’interferenza subita è minore rispetto a quella che ha addomesticato i cani.

Ma il micio ha dovuto, nel corso dei millenni, adattarsi alla vita in famiglia dimostrando per i propri padroni dell’affetto sincero. Che non sempre è in grado, però, di dimostrare. Mentre il cane, ad esempio, vive la struttura gerarchica con il proprio padrone, nel gatto il rapporto è diverso. Il felino considera l’umano, infatti, come una mamma sostitutiva. Altra cosa da sottolineare nel gatto è che non tutte le razze hanno lo stesso tipo di comportamento. Alcune sono più selvatiche, altre più affabili, altre ancora “coccolose”. Ma se questo gatto ha gli occhi azzurri rappresenta una vera e propria rarità.

Se questo gatto ha gli occhi azzurri oltre ad essere molto raro è anche sordo

Il gatto bianco, nella maggior parte dei casi è sordo. Non risponde, quindi, ai nostri richiami e si spaventa se ci si avvicina senza che lui se ne accorga. Ma non tutti i gatti bianchi sono sordi. La mancanza di udito nel gatto dipendente dal gene W nel DNA. Si tratta di un gene che è responsabile di più caratteristiche:

il colore del mantello;

il colore degli occhi;

la sordità.

Tutti i gatti che hanno questo gene avranno un mantello bianco. Ma non è detto che abbiano occhi azzurri e sordità. Si tratta di un gene che maschera il colore del mantello dei gatti presentando solo il bianco. Una sorta di albinismo felino. Il colore del mantello bianco rappresenta “nessun colore”. Ma allo stesso tempo gli occhi azzurri rappresentano, per gli occhi dei fatti, nessun colore ereditato.

Quando il gatto oltre ad essere bianco ha anche gli occhi azzurri, allora è anche sordo. Questa potrebbe essere, per i padroni di gatti bianchi, una informazione fondamentale che fa comprendere molti comportamenti dell’animale. Che quando ha il mantello albino, tra l’altro, può essere anche più soggetto a dermatiti e scottature solari.

