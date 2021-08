Il calore e l’affetto offerti da un animale domestico, sono doni tanto preziosi quanto semplici, che ogni volta riempiono il cuore. Se veramente vogliamo bene ai nostri amici animali, però, dovremmo prestare attenzione a tenere in considerazione i rischi dell’estate. Siamo nel pieno del periodo più caldo dell’anno, infatti, e anche i nostri amici animali ne soffrono. L’alto tasso di umidità se sommata alle giornate torride potrebbe essere un rischio serio per gli animali. A differenza degli esseri umani, questi non sudano ed hanno maggiori difficoltà a disperdere il calore accumulato. Superata una certa temperatura gli animali potrebbero dare dei segnali da prendere in considerazione perché potrebbero essere in cerca di aiuto.

Di quali animali dobbiamo avere maggior cura?

Così come per gli esseri umano, anche per gli animali è bene prestare attenzione ai soggetti più anziani o i cuccioli, o quelli con problemi di peso e cuore.

La prima barriera contro il caldo è il pelo, o mantello, che funge da filtro evitando che la pelle si surriscaldi. A questo proposito gli animali tosati di recente sono categorie a rischio in quanto privati della loro protezione primaria.

Gli animali a pelo scuro sono da tenere sotto controllo perché questo, sebbene assorba il calore, a causa del colore potrebbe assorbirne troppo. Per la ragione inversa anche animali a manto chiaro potrebbero essere interessati dagli effetti del Sole, specie sulla parte del muso e orecchie.

Per evitare che i nostri amici incorrano in epidi di colpi di Sole sarebbe opportuno non lasciarli legati all’aperto, o non dare l’oro la possibilità di ripararsi. Evitiamo poi di far fare passeggiate nelle ore più calde, ma soprattutto non lasciamo i nostri animali in macchina sotto al Sole. Non augureremmo lo stesso a nessuno.

Se presentano questi sintomi i nostri animali domestici potrebbero avere bisogno di aiuto

Il colpo di Sole si verifica quando gli animali, così come le persone, si espongono troppo a lungo ai raggi del Sole. Questo può portare alla formazione di ustioni e danni sulla pelle, con conseguente prurito e dolore.

La manifestazione del colpo di calore avviene con respiro affannato e pesante, ipersalivazione, vomito, e mucose secche e scure. Controlliamo adeguatamente i tessuti molli dei nostri animali per verificarne lo stato di salute. Tremori, e colore scuro dell’urina, si aggiungono al corollario di segnali. Così come indicato dal Ministero della Salute, se presentano questi sintomi i nostri animali domestici potrebbero avere bisogno di aiuto. Interveniamo refrigerando l’animale, ma senza acqua ghiacciata o ghiaccio, e contattiamo tempestivamente un veterinario.