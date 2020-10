Caldi, croccanti e profumati: i pop-corn sono un classico intramontabile. I primi freddi di ottobre mi fanno venir voglia di passare la serata guardando un bel film in casa. Magari proprio sgranocchiando dei pop-corn. Anche a te? Allora fai attenzione a come li cucini. Esiste, infatti, un metodo che si è rivelato pericoloso: se prepari i pop-corn in questo modo rischi un incidente mortale. Vediamo quale.

Il tutorial virale per preparare i pop-corn

I video che mostrano i trucchetti da usare in cucina sono ormai un vero e proprio fenomeno virale. Ma, come avevamo spiegato in questo articolo, non tutti i consigli sono utili. Testandoli, si scopre infatti che alcuni segreti della nonna non funzionano. Altri, invece, si rivelano addirittura pericolosi. È il caso di un particolare segreto fai-da-te per cucinare i pop-corn: se prepari i pop-corn in questo modo rischi un incidente mortale.

Lo dimostra, purtroppo, quanto successo a una ragazza di soli 14 anni, Zhezhe. La teenager stava cercando di seguire un tutorial di Ms Yeah, una star di YouTube seguita da più di 9 milioni di iscritti. In uno dei suoi video più virali, la youtuber cinese spiega come costruire una macchina per i popcorn a partire da una lattina. Il trucchetto prevede di tagliare un’apertura nella lattina e porla sopra una lampada ad alcool. In molte varianti proposte da altri youtuber o blogger, invece, si suggerisce di usare due lattine: una come lampada, un’altra come recipiente per il mais.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

La tragica morte della quattordicenne Zhezhe

Apparentemente, Zhezhe stava seguendo la seconda variante del tutorial assieme all’amica Xiaoyu, di dodici anni. L’alcool che stavano utilizzando è purtroppo esploso. Zhezhe è morta a causa delle ustioni. Xiaoyu è sopravvissuta ma necessita di numerose operazioni chirurgiche. La youtuber che per prima aveva caricato il tutorial sul suo canale ha rimosso il video, ma molte versioni differenti rimangono online.

Attenzione allora a non replicare questo pericoloso metodo. E soprattutto, occhio a bambini e teenager che si cimentano con questi metodi fai-da-te. Per preparare i pop-corn esistono metodi più sicuri. Basta usare una padella o una casseruola. In alternativa, per una soluzione ancora più semplice, si possono mettere i chicchi di mais in un sacchetto di carta, chiuderlo con una doppia piega e metterlo in microonde per circa due minuti.