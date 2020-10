Avete deciso di acquistare un nuovo e bellissimo appartamento che sembra essere proprio quello dei vostri sogni. Vi curate di assolvere gli obblighi burocratici e pensate che tutto si stia svolgendo nella giusta maniera sul piano legale. Ebbene, per evitare che il sogno si trasformi in vero un incubo, ricordate di non trascurare alcuni aspetti che riguardano le morosità del precedente condomino. In questa breve guida gli Esperti di ProiezionidiBorsa vi mostrano in quali casi le morosità dell’ex condomino potrebbero ricadere su di voi.

A cosa prestare attenzione quando si acquista un nuovo alloggio

L’acquisto di un appartamento non è mai una scelta che si compie a cuor leggero. Al contrario, l’importante spesa richiede dei momenti di riflessione e di calcolo sulla propria capacità di sostenere i costi. Un altro aspetto che non dovrebbe tuttavia sfuggire all’acquirente, riguarda la verifica di eventuali pendenze che incombono sul condomino che si appresta a vendere l’immobile. Se prendete casa in un condominio, attenti a non pagare queste pesantissime spese nascoste relative al precedente condomino.

Immaginiamo il caso di un contribuente che acquisti un appartamento per mezzo di un’asta giudiziaria. Oppure, che l’appartamento sia semplicemente un bene che il venditore ha ereditato e del quale desidera liberarsi. Cosa succede in caso di morosità al nuovo condomino che vi subentra? I debiti del cattivo pagatore si trasferiscono sul nuovo inquilino?

Secondo quanto stabilisce l’art. 63, commi 4 e 5, del Codice civile: colui che subentra nei diritti di un condomino, è tenuto al pagamento dei debiti relativi all’anno in corso e al precedente. Questo significa che la persona che compra casa da un condomino moroso, diviene corresponsabile degli oneri condominiali che l’ex inquilino non ha versato. Sebbene colui che vende abbia degli obblighi fino al momento della sottoscrizione dell’atto notarile, questi problemi possono verificarsi ugualmente. Come difendersi allora in casi simili?

Per prima cosa, è opportuno operare una distinzione tra quelle che sono le spese ordinarie dalle spese straordinarie. Le spese ordinare sono quelle che solitamente sostiene l’amministratore senza che prima lo autorizzi l’assemblea. In questi casi, è compito dell’amministratore richiedere il pagamento delle morosità all’acquirente in quanto vige la responsabilità solidale. Con questo termine, ci si riferisce alla opportunità di richiedere il pagamento tanto al venditore quanto al nuovo acquirente. Ciò significa che entrambi i soggetti possono ricevere una diffida ed un decreto ingiuntivo circa gli arretrati in corso o precedenti.

Nella generalità dei casi, funziona in questi modi: i debiti anteriori alla data dell’acquisto, restano a carico dell’ex condomino, quelli che invece sono ancora in corso, potrebbero pendere sul nuovo inquilino. Difatti tutto quello che scade successivamente al rogito, circa le spese ordinarie, potrebbe passare a carico dell’acquirente. Spetta a quest’ultimo rivalersi nei riguardi del venditore.

Nel caso di spese straordinarie, l’obbligo si individua al momento in cui si approva la delibera dell’assemblea condominiale. In questi casi, l’obbligo si impone verso il venditore poiché egli era presente al momento dell’assemblea ed ha dato conferma per i lavori.

Cosa fare in questi casi per evitare che ulteriori spese pendano sull’inquilino in entrata? In forma di tutela, l’acquirente può obbligare il venditore ad esibire un certificato in cui dà piena quietanza sui pagamenti degli oneri a suo carico. Tale documento lo rilascia solitamente l’amministratore di condominio e vale per le spese ordinarie. Lo stesso si potrebbe fare anche per le spese straordinarie chiedendo il rilascio della copia delle delibere e la piena quietanza anche in questo caso. Ecco perché se prendete casa in un condominio, attenti a non pagare queste pesantissime spese nascoste.

