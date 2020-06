Se prelevo dal conto corrente per investire su un fondo, cosa dice l’Agenzia delle Entrate? In un recente articolo avevamo messo in luce come l’Agenzia delle Entrate sappia tutto sui nostri soldi. I due strumenti di cui dispone, infatti, cioè l’Anagrafe tributaria e l’Anagrafe dei rapporti finanziari, le danno accesso tutto ciò che le serve. Il conto corrente è il luogo naturale dove depositiamo i soldi, quando ci serviamo di una banca. E ad esso viene collegato (aperto) un conto titoli quando vogliamo investire. E non importa quale strumento si voglia usare, se un fondo o altro: il conto titoli esiste.

Di conseguenza, non bisogna fare niente di particolare, per investire. Basta solo avere l’autorizzazione del nostro broker, o della nostra banca, a poter operare in un determinato strumento e/o su un determinato mercato. Il collegamento di conto corrente e conto titoli trasferisce automaticamente il denaro necessario all’operazione sull’investimento, sullo strumento scelto. Piuttosto, ci si può porre un’altra domanda. Cambia qualcosa se io prelevo direttamente i soldi da un conto corrente? E se decido di utilizzarli solo successivamente per investire su un fondo? Vediamo di scoprire cosa dice l’Agenzia delle Entrate se prelevo dal conto corrente per investire su un fondo.

Se prelevo dal conto corrente per investire su un fondo, cosa dice l’Agenzia delle entrate?

E’ evidente che, in sostanza non cambia niente, se non farci consumare un’operazione. Pensateci bene. Volete investire, diciamo, 5.000 euro. Decidete di prelevare i soldi non tutti insieme, ma solo in tranche diverse, perché vi “hanno detto” che se prelavate più di una certa cifra vi controllano. Invece, se prelevate meno, non lo fanno (spoiler: è falso. E la verità l’avete nelle parole sopra, e nel recente articolo menzionato precedentemente). Sia come sia, adesso avete i vostri soldi. Ma, un momento: non abbiamo forse detto che il conto titoli, indispensabile per investire, è collegato al conto corrente? Sì, certo. E allora perché avete prelevato dei soldi? Per versarli nuovamente sul conto corrente?

L’accesso al conto titoli non è diretto: bisogna che i soldi siano sul conto corrente. Non si può evitare che le due cose siano collegate. Quindi la risposta alla domanda del titolo è che l’Agenzia delle Entrate non dice niente, perché effettuare operazioni finanziarie con i nostri soldi è più che lecito. Ma loro lo sanno, ovviamente, come descritto nel precedente articolo.