Se prelevo con Postepay pago la commissione? Sono frequenti le situazioni in cui il risparmiatore ha la necessità di effettuare un prelievo dalla propria carta Postepay. In questo caso, ci si domanda quando e a quanto ammonti la commissione per stabilire dove risulti più conveniente effettuare il prelievo. Vediamo allora come si distribuiscono i costi per un prelievo da carta Postepay.

Come funziona il prelievo con carta Postepay

La Postepay è una delle carte ricaricabili prepagate maggiormente utilizzate dai contribuenti. Quest’ultima consente di eseguire diverse operazioni e di ricevere dei pagamenti tramite bonifico nei casi della Evolution. Quando si entra nell’ambito della specifica operazione di prelievo, il risparmiatore vorrebbe conoscere i costi relativi a tale operazione.

Solitamente, i prelievi presso gli sportelli o le postazioni Postamat non prevedono dei costi aggiuntivi per la Postepay Evolution. Per la Postepay classica il costo è di 1 euro se si preleva da un sportello postale o da Postamat. Tuttavia, non sempre si ha a disposizione un ufficio postale nelle vicinanze. In questo caso, se prelevo con Postepay pago la commissione?

Quanto pago se prelevo da una banca con Postepay?

I risparmiatori possono prelevare contanti dalla propria Postepay anche presso gli ATM o gli sportelli di istituti bancari. In questo caso, però, si dovrà considerare che l’operazione prevede un costo di commissione. Generalmente il costo del prelievo presso l’ATM di un istituto di credito varia tra € 1,75 e € 2,00. Nel caso di prelievo presso un ATM abilitato all’estero, fuori dalla zona euro, il costo della commissione sale a 5 euro.

Un aspetto importante da tenere in considerazione quando si preleva da un istituto bancario è il limite di importo minimo. Il taglio di banconota più basso che solitamente si può prelevare presso una banca in questi casi è di 20 euro. Alcuni istituti di credito potrebbero consentire anche il prelievo di una somma minima di 10 euro, ma non sempre ciò accade. Maggiori informazioni sulle limitazioni e sugli importi minimi di prelievo sono presenti qui.