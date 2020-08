Se poteste vedere realizzato un desiderio per il 2021, cosa scegliereste? Un paio di giorni fa abbiamo ricevuto una telefonata da un nostro amico/collega. Ci ha proposto una questione molto provocatoria. Se poteste vedere realizzato un desiderio per il 2021, cosa scegliereste? Ne abbiamo parlato per un po’. E quello che è venuto fuori è stato una vera e propria “genialata”.

Quello che abbiamo discusso nella telefonata, infatti, riguardava le scelte. Il nostro amico/collega ci ha detto proprio questo. Che secondo lui moltissime persone avrebbero scelto idealisticamente, e non materialmente. Pur avendo dibattuto la cosa, non siamo stati capaci di dirci un perché risolutivo. Ma quello che vogliamo mettere in evidenza è stata la genialata di cui sopra. Perché genialata? Perché il desiderio espresso dal nostro interlocutore è stato semplice, ma geniale. Ed è consistito nel voler conoscere, giorno per giorno, quanto avrebbe fatto un titolo azionario a sua scelta. Non importava che potesse salire o scendere di valore. Importava solo conoscere la variazione. Dite che non è una genialata? Continuate a leggere. E capirete quanto vi sbagliate.

Se poteste vedere realizzato un desiderio per il 2021, cosa scegliereste?

Mettiamo che l’azione scelta sia quella di Amazon (NASDAQ:AMZN). Ma potrebbe essere, come detto, qualunque titolo azionario. Non potendo prevedere il futuro, ovviamente, dobbiamo fare l’esempio sul passato. Il 2 gennaio di quest’anno Amazon ha aperto a 1,875 dollari. Ha chiuso a 1.898,01 dollari. La variazione è stata di +1,23%. Il giorno dopo di +0,56%. Gli altri giorni della settimana di +2,31%, +0,12% e -0,32%. Mettiamo che voi aveste messo 1.000 % sul rialzo di Amazon il primo giorno. Che sapete sarà di +1,23%. A fine giornata avrete 1.012,3 dollari. Il secondo giorno fate la stessa cosa. Alla fine della settimana avrete 1.047,50 dollari.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Dall’inizio dell’anno Amazon guadagna il +78,48%. Facciamo il giochino che vi abbiamo detto tutti i giorni. Sia che il titolo guadagni che il titolo perda. Da inizio anno ci sono stati finora 166 giorni di mercato. Dividendo 78,48 per 166 otteniamo 0,47. Sapete quanto diventerebbero 1.000 dollari investiti ogni giorno sapendo esattamente quanto si otterrebbe? Ovviamente investendo ogni giorno la cifra realizzata fino a quel momento? 78.020 dollari. Adesso immaginate di fare la stessa cosa magari comprando un derivato per speculare ulteriormente. Tipo un CFD a leva 3. Quei soldi diventerebbero 234.060 ad oggi. Ed a fine anno sarebbero 368.010 dollari.

Ma siccome voi sapete come andrà a finire, ci mettete tutto quello che avete in banca. Diciamo 50.000 dollari? A fine anno avreste 6.133.500 dollari. Potete anche farvi prestare altri soldi. Da amici e parenti. Tanto sapete prima quale sarà il risultato. Non potete perdere. Capito perché sarebbe una genialata? Il vero desiderio per il 2021 non è una questione idealista. E’ egoisticamente legato al denaro. Ed a quanto farne avendo il vantaggio competitivo di conoscere il futuro. Che tutti vorremmo davvero. Ma, per fortuna, nessuno ha.