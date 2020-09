In questo articolo, “Se porti gli occhiali potresti essere più intelligente degli altri. Lo dice la scienza”, un focus sulla genetica dell’essere umano.

No, non è una pubblicità delle aziende produttrici di occhiali e non è neanche solo uno stereotipo. Per la scienza le prestazioni del cervello sono collegate ad alcuni difetti visivi.

Non a caso nel pensiero collettivo immaginiamo una persona colta ed intelligente come un soggetto uomo o donna che sia con indosso un paio di occhiali. Da sempre gli occhialuti sono considerati persone per bene, oneste e decisamente con gli occhi nascosti dietro un paio di lenti.

In ogni caso, lasciando stare i luoghi comuni, i ricercatori hanno effettivamente capito che esiste un legame tra l’intelligenza di un individuo e la genetica, in questo caso legata alla vista.

Nel dettaglio, secondo uno studio pubblicato sulle riviste più rinomate di natura e scienza, chi ottiene dei punteggi più alti nei test di intelligenza, generalmente ha necessità di essere supportato con alcuni strumenti visivi, come ad esempio gli occhiali. Il motivo?

È tutto scritto nel nostro DNA. I dati parlano di un buon 30% di probabilità che chi eccelle nei test di intelligenza abbia effettivamente qualche difetto visivo. Un risultato che spinge gli scienziati a pensare che siano necessariamente connesse attività cognitive e disfunzioni, in questo caso della vista.

Dunque, se porti gli occhiali questa scoperta potrebbe essere una piccola soddisfazione scientifica.

In via sperimentale anche gli studi che vedrebbero le persone con gli occhiali più propense alla longevità e meno esposti all’ipertensione. Dati legati sempre ad una connessione tra alcuni difetti fisici e prestazioni cognitive. Al momento esistono alcune ricerche sull’argomento ma per una certezza scientifica maggiore dobbiamo attendere i risultati dei prossimi test.

