La cura del giardino richiede tempo e fatica. I risultati però ripagano sempre tutti gli sforzi. Per andare sul sicuro, un segreto è piantare quei fiori detti a fioritura continua o perenne. Sono specie floreali che fioriscono da primavera a estate inoltrata, senza mai fermarsi. Piante tanto resistenti quanto belle, colorate e profumate. Soprattutto tre, di cui andremo a parlare in questo articolo. Se piantiamo subito questi 3 fiori perenni avremo giardini e balconi da favola fino al prossimo autunno. Sono fiori davvero irrinunciabili per decorare i nostri spazi aperti in modo semplice ma con risultati da reggia.

Iniziamo con la dipladenia, conosciuta anche come mandevilla. È una pianta robusta che vive molto bene con i climi torridi dell’estate e resistono anche a periodi di siccità. Fioriscono da primavera a fine estate e hanno una triplice varietà di fiori: bianco, rosso o rosa (la più frequente).

Passiamo poi al geranio, una delle piante da balcone più decorativa. Infatti, a Pescocostanzo (Abruzzo) ogni anno viene premiato il balcone di gerani più bello del paese. Il geranio ha fiori aperti, lucenti e molto rigogliosi, che danno un senso di delicata pienezza. Esistono varie sottospecie. A detta degli esperti la Calliope è la più bella e pregiata. In ogni caso, tutte resistono bene al caldo e alle precipitazioni anche copiose.

Chiudiamo con le petunie. La loro fioritura si spinge fino ai primi freddi autunnali. Anche in questo caso ci sono varie tipologie. Le Euforbie, per esempio, che sono tendenzialmente le più piccole, oppure le Night Sky, dal colore blu intenso. Particolarissima è la varietà Amore, dai fiori leggermente striati che attirano anche gli sguardi meno attenti.

Come curare i fiori perenni

Anche se sono molto resistenti a clima torrido e intemperie, i fiori perenni hanno ovviamente bisogno di cure. Nulla di complicato, solo qualche semplice regola di buonsenso. Usiamo sempre terriccio fresco e cospargiamolo i dintorni delle radici con palline di concime che agiscono prolungatamente nel tempo. Da giugno in poi, possiamo aggiungere all’acqua per innaffiare del fertilizzante liquido. Se seguiamo queste poche prassi, i nostri fiori ci regaleranno giardini e balconi colorati fino a novembre.

