Domenica mattina e i vivai tornano a riempirsi. Splende la natura in tutti i suoi profumi e colori e ci prende la voglia di seminare e piantare qualsiasi cosa. Sia in giardino che sul balcone. Gli italiani amano prendersi cura delle piante di casa. Magari scegliendo queste gemme di primavera che potrebbero arricchire la nostra casa. Ma la fretta potrebbe rivelarsi cattiva consigliera anche nella scelta di fiori e piante. Soprattutto di terriccio e sostanze nutrienti per la salute del nostro verde. Ecco, perché al momento dell’acquisto, dovremmo letteralmente tempestare il venditore di domande opportune. Uscendo dal vivaio con una conoscenza sulla pianta che abbiamo acquistato tale da farla sopravvivere e farla splendere. E, di contro, se vediamo che le nostre piante faticano a svilupparsi, potremmo aver clamorosamente sbagliato il tipo di terra.

Quanto è importante

Quando guardiamo in tv la nostra squadra del cuore, o anche le altre partite, lo sguardo cade immediatamente sul terreno di gioco. Ammiriamo la struttura di uno stadio nuovo ed evoluto, il fascino delle coreografie e dei canti dei tifosi, ma una delle prime cose che notiamo è il manto erboso. Gli appassionati di calcio sono sempre stati colpiti dalla bellezza dell’erba inglese. Merito, non solo della cura e dei prodotti con i quali la seguono, ma anche ovviamente della tipica ricchezza di precipitazioni che cadono sul Regno Unito. E, proprio in materia di acqua, la capacità di drenaggio il terriccio che usiamo è una delle caratteristiche fondamentali per la salute delle nostre piante. Rimandando i Lettori proprio alla lettura dell’approfondimento per i segreti su un manto erboso all’inglese.

Se piante e fiori di casa non splendono come vorremmo potrebbe essere colpa del terriccio sbagliato e di questo accorgimento basilare secondo gli esperti

Se spostiamo delle piante nel nostro giardino e nel nostro orto, la terra smossa potrebbe non andare bene, soprattutto nei vasi. Questo perché si secca molto facilmente e forma delle zolle, la cui densità impedirebbe un drenaggio di qualità al terreno. Un drenaggio perfetto per le nostre piante potrebbe essere formato, secondo il consiglio degli esperti dall’unione di:

terriccio universale;

perlite;

torba.

L’importanza del drenaggio

Ricordiamo ad esempio che il semplice terriccio universale potrebbe non garantire il drenaggio giusto alle piante di frutta e verdura delle nostre coltivazioni casalinghe. Potrebbe infatti servire un terreno più argilloso, che con i suoi nutrienti, riesca a trattenere l’umidità, ma non in eccesso tale da rovinare le radici. Se piante e fiori di casa non splendono, attenzione quindi al terriccio, ma anche al livello di drenaggio del suolo.

Approfondimento

