A volte capita di acquistare degli alimenti e poi dimenticarcene del tutto. Quando poi ci ricordiamo di averli in casa potrebbe essere troppo tardi. Tra muffa, pane indurito e cibo marcio, dobbiamo spesso gettare questi alimenti.

Ci sono però dei casi in cui possiamo ancora recuperare questi cibi e usarli per ricette alternative. È il caso ad esempio delle banane. Se per sbaglio abbiamo fatto maturare troppo le banane non dobbiamo buttarle perché sono perfette per questi piatti anche se sono nere.

Banane troppo mature

A volte è difficile trovare il momento giusto in cui mangiare le banane. Se queste non sono abbastanza mature e sono verdi, spesso sono troppo dure e meno buone. Se però le lasciamo maturare qualche giorno queste possono diventare velocemente nere. Ancora peggio inoltre quando non solo la buccia è nera, ma anche parti dell’interno!

Ci sono persone a cui le banane molto mature piacciono, mentre altri preferiscono buttarle. Per fortuna possiamo usare ancora queste banane senza doverle mangiare così come sono. Scopriamo insieme come.

Piatti dolcissimi

Se per sbaglio abbiamo fatto maturare troppo le banane non dobbiamo buttarle perché sono perfette per questi piatti anche se sono nere, ecco quali. Parliamo infatti dei dolci! Sono molte le ricette che utilizzano le banane nell’impasto. Tra banana bread, muffin, torte e molto altro, le banane migliori sono proprio quelle molto mature. Il motivo sta proprio nella loro consistenza. Le banane mature, o fin troppo mature, sono molto morbido.

È quindi facile schiacciarle e unirle al resto dell’impasto. Una volta cotto il tutto non ci accorgeremo nemmeno che erano troppo mature! Questo trucco è perfetto per chi è un po’ schizzinoso e avrebbe altrimenti buttato via le banane. Ma non solo. Usare le banane nei dolci è un trucco perfetto per chi è vegano o non ha uova in casa. Le banane schiacciate sono infatti ottimi sostituti per le uova perché rendono l’impasto più morbido e aiutano a legare gli ingredienti tra loro.