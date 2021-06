Scegliere una spiaggia con la sabbia è il sogno di tutti. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato un prezioso consiglio al Lettore, per scegliere la spiaggia migliore. L’articolo in questione è consultabile qui.

Oggi però vogliamo parlare di un grave problema per cui dovremmo fare molta attenzione. Infatti, se per le vacanze scegliamo le spiagge con la sabbia dobbiamo fare estrema attenzione a questa cosa.

La sabbia, questa traditrice

La sabbia è chiaramente quella cosa che desideriamo tutto l’anno ma nel momento in cui la vediamo la detestiamo.

A volte è troppo calda, tanto che chi non ha i sandali o le infradito rischia di scottarsi i piedi.

Altre volte ha un odore troppo forte di mare che ad alcuni da fastidio. Ancora, capita che ci scottiamo per aver preso troppo sole.

Nel momento topico di mettere una maglia, può esserci della sabbia incastrata che ci fa vedere le stelle. Raschia sulla pelle, causandoci piccoli ed incontrollati saltelli di dolore.

Tuttavia, oggi vogliamo parlare di un problema che colpisce non tanto noi quanto una nostra cosa molto preziosa. Il cellulare, lo smartphone e chi più ne ha più ne metta.

Se per le vacanze scegliamo le spiagge con la sabbia dobbiamo fare estrema attenzione a questa cosa

Infatti, cosa può succedere al nostro cellulare in spiaggia? Ebbene, come al solito ci può cadere. Per questo compriamo spesso dei vetrini da applicare sullo schermo o altre protezioni.

Se ci cade in spiaggia, quasi sicuramente non lo scheggiamo. Tuttavia, può accadere che penetri leggermente nella sabbia. E questo può essere un vero problema.

Se dei granelli di sabbia entrano nella parte in cui mettiamo la presa per caricarlo, rischiamo di non poterlo caricare più. Oppure, dei granelli di sabbia possono entrare nel microfono o negli altoparlanti. Ecco, una soluzione però c’è.

La soluzione

Una volta arrivati a casa, la prima cosa da fare è azionare l’asciugacapelli e puntarlo sul telefonino.

In questo modo tutti i granelli spariranno e così lo smartphone funzionerà di nuovo a meraviglia.