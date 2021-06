Il melone è uno dei frutti più amati dell’estate. Possiamo coltivarlo in un vaso ed è sempre più apprezzato per la sua freschezza e per la sua dolcezza. In pochi, però, sanno che le bucce non vanno mai sprecate e possono trovare nuovi utilizzi sia in cucina che in giardino. E se pensiamo di buttare via le bucce di melone stiamo commettendo una follia perché possiamo riutilizzarle in modi incredibili.

Prepariamo un digestivo e uno straordinario condimento

Con le bucce di melone e con pochi altri ingredienti possiamo preparare un digestivo da conservare tutto l’anno. Il famoso “meloncino”. Prendiamo 500 grammi di zucchero di canna non raffinato, mezzo litro di alcool puro e dell’acqua naturale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Nel frattempo puliamo bene le bucce e laviamole con acqua corrente. Le immergeremo in un contenitore con l’alcool che dovremo lasciare per una decina di giorni in una zona della casa, fresca e poco umida. Trascorso questo tempo facciamo bollire 700 millilitri d’acqua e sciogliamo dentro lo zucchero. Uniamo lo sciroppo alle bucce e facciamo riposare per circa un mese. Filtriamo e mettiamo nel freezer.

Molto più semplice preparare uno straordinario condimento a base di bucce di melone sottovuoto. Facciamo bollire le bucce lavate in acqua e aceto. Asciughiamole e mettiamole in un barattolo a chiusura ermetica ricoperte da olio, aglio e una spruzzata di peperoncino. Si conserveranno per moltissimo tempo.

Se pensiamo di buttare via le bucce di melone stiamo commettendo una follia perché possiamo riutilizzarle in modi incredibili: prepariamo la bevanda più dissetante dell’estate

Se abbiniamo alle bucce di melone della menta e del limone possiamo preparare la bevanda più dissetante dell’estate. Prendiamo cinque cucchiaini di zucchero di canna e sciogliamoli in un litro d’acqua. Aggiungiamo il succo di quattro limoni, un mazzetto di menta tritata e lo strato verde della buccia di melone.

Mischiamo il tutto e lasciamo riposare in frigo per qualche ora. Adesso possiamo servire e stupire la platea.

Le bucce, infine, possono diventare un ottimo concime per il giardino. Prendiamone una buona quantità e mischiamole a fondi di caffè e qualche guscio d’uovo in una compostiera. In pochi giorni avremo il nutrimento ideale per le nostre piante.