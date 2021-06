Il mal d’auto nei cani è un problema comune. La chinetosi, come abbiamo già visto parlando dei rimedi naturali per il mal d’auto nei bambini, è un disturbo che si verifica quando siamo sui mezzi di trasporto. Il cervello riceve informazioni contrastanti dagli organi di senso e le conseguenze sono malessere, nausea o vomito. Nei cani, in particolar modo, il motivo potrebbe essere dovuto allo sviluppo incompleto delle parti dell’orecchio interno coinvolte nell’equilibrio. Solitamente soffrono di chinetosi più i cani giovani rispetto agli adulti. Superato l’anno di età del cane, infatti, il problema sembra ridimensionarsi. Se pensiamo che i nostri cani soffrano il mal d’auto ecco alcuni rimedi efficaci.

Come ci accordiamo che i nostri cani hanno il mal d’auto

Molti cani diventano ansiosi durante il viaggio a causa del poco ricambio di aria e degli stimoli insoliti dovuti al movimento all’interno dell’auto. I cani che viaggiano poco, magari soltanto per recarsi 2 volte l’anno dal veterinario, non sono abituati ai viaggi in macchina. Quindi spesso associano il viaggio in macchina all’esperienza stressante della visita medica. Aumenta così l’ansia e lo stress che possono avere come conseguenze vomito e diarrea. Alcuni cani possono avere condizioni mediche che li predispongono alla nausea, come infezioni dell’orecchio medio o interno o malattie vestibolari. Altri ancora potrebbero assumere farmaci che provocano vomito o diarrea come effetti collaterali. Come riconoscere allora il mal d’auto nei nostri cani? Oltre alle manifestazioni più evidenti come vomito e diarrea, altri campanelli d’allarme sono piagnucolio, eccessiva bava e inattività.

Se pensiamo che i nostri cani soffrano il mal d’auto ecco i rimedi

Naturalmente desideriamo aiutare il nostro cane a superare lo stress e l’ansia del viaggio per affrontare viaggi anche lunghi in serenità. Dobbiamo dare tempo al nostro cane di adattarsi. Il modo migliore per iniziare è intraprendere insieme viaggi molto brevi. Ogni giorno allungare il tragitto di qualche minuto fino a raggiungere, gradualmente, i 20/30 minuti. Ricordiamoci ogni volta, al termine del giretto, di lodare il nostro cane e di offrirgli una ricompensa alimentare. Di seguito altri suggerimenti utili:

sospendere il cibo 12 ore prima del viaggio;

fornire accesso all’acqua quando possibile;

utilizzare un trasportino o un’imbracatura di sicurezza per cani, dove possano sentirsi sicuri, se ansiosi;

mantenere l’auto fresca e silenziosa;

lasciargli vicino un oggetto familiare, come una coperta.

Un ultimo consiglio. Se il cane dovesse manifestare particolare agitazione, fermare l’auto, lasciarlo scendere e prendere un pochino di aria. Una passeggiata lo tranquillizzerà.